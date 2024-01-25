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Haberler Fotohaber EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam! Teklif kabul edildi: İşte ek zam tablosu
Giriş Tarihi: 25.01.2024 20:26 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 20:57

EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam! Teklif kabul edildi: İşte ek zam tablosu

EMEKLİ EK ZAM SON DAKİKA | Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin beklediği aylıklara ek zam yapılmasına ilişkin teklif TBMM'de görüşüldü. Emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış yapılmasını da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklileri ile memur emeklilerin aylık artış oranını aynı seviyeye yükseltme kararı aldıklarını belirterek, "Meclisimizin de onayını aldıktan sonra, aylıklarda Ocak 2024 itibariyle 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız." ifadelerini kullanmıştı. Peki emeklilere ek zam ne zaman ödenecek? Emekli maaşları ne kadar oldu? İşte son dakika emekli zammı haberinin ayrıntıları ve ek zam tablosu...

ZÜBEYDE YALÇIN
HAZAL ATEŞ
SABAH İNTERNET
EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam! Teklif kabul edildi: İşte ek zam tablosu

EMEKLİLERE EK ZAM SON DAKİKA HABERLERİ: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere ek zam yapılmasına ilişkin teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldü. AK Parti, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zammın yüzde 42,57'den 49,25'e çıkarılmasına ilişkin önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu.

EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam! Teklif kabul edildi: İşte ek zam tablosu

TEKLİF KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Torba Yasa'nın SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarını yüzde 42,57'ye çeken 7'inci maddesi görüşürken AK Parti bir önerge verdi. Genel Kurul'da kabul edilen önerge ile artış yüzde 49,25'e yükseltilerek memur emekli maaş zamları ile eşitlendi.

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EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam! Teklif kabul edildi: İşte ek zam tablosu

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

"Emeklilerimizden gelen haklı talepler doğrultusunda, bakanlarımızı talimatlandırmıştım. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının artış oranını memur emeklilerimizle aynı seviyeye yükseltme kararı aldık. Meclisimizin de onayını aldıktan sonra, aylıklarda Ocak 2024 itibariyle 6 aylık artış oranını yüzde 49,25 olarak uygulayacağız."

EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam! Teklif kabul edildi: İşte ek zam tablosu

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Tüm emeklilerin aynı oranda artış almasını sağlamış olduklarının altını çizen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artıyor. Temmuz ayında memurlar için Toplu Sözleşme, SSK ve Bağ-Kur için de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz şu an Genel Kurulda kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak. İmkanlarımız olduğu sürece yine emeklilerimizi asla enflasyona ezdirmemeye gayret ediyoruz. Emeklilerimizi ekonomik ve sosyal olarak desteklemeye ve güçlendirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam! Teklif kabul edildi: İşte ek zam tablosu

SSK, Bağ-Kur emeklisinin yüzde 37.57 olan enflasyon zammı Erdoğan'ın 5 puan eklemesiyle önce yüzde 42.6'ya, son talimatla da yüzde 49.25'e çıkarıldı. Ekonomi yönetimi ücret artışına ilişkin etki analizini Başkan Erdoğan'la paylaşırken, 6 puanlık ikinci ek zammın maliyeti yaklaşık 50 milyar lira hesaplandı.

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