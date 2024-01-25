EMEKLİ EK ZAMMI SON DAKİKA | SSK-Bağkur emekli maaşlarına yüzde 49,25 zam! Teklif kabul edildi: İşte ek zam tablosu

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Tüm emeklilerin aynı oranda artış almasını sağlamış olduklarının altını çizen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Hiçbir ayrım yapmaksızın tüm emeklilerimize Ocak 2024 itibariyle ilk 6 ay için emekli maaşlarında aynı oranda artış sağlıyoruz. Tüm emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında emeklilerimizin aylıkları artıyor. Temmuz ayında memurlar için Toplu Sözleşme, SSK ve Bağ-Kur için de mevzuat çerçevesinde emekli aylıkları artacak. Teklifimiz şu an Genel Kurulda kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra oluşan aylık farkları yaklaşık bir hafta içerisinde emeklilerimizin hesabına yatmış olacak. İmkanlarımız olduğu sürece yine emeklilerimizi asla enflasyona ezdirmemeye gayret ediyoruz. Emeklilerimizi ekonomik ve sosyal olarak desteklemeye ve güçlendirmeye gayret ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.