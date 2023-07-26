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Haberler Fotohaber Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkları ödeme tarihleri
Giriş Tarihi: 26.07.2023 00:23 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 00:23

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkları ödeme tarihleri

Emekli maaş farkları 2023 son dakika gelişmeleri ile yakın takibe alınmış durumda. Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile yüzde 25 olarak hesaplandı. Yüzde 25'lik zam oranı sadece kök aylıklara yapılmış olup zamlı aylıklar 2023 Temmuz-Aralık döneminde hesaplarda görülecek. Temmuz ayında maaşlarını zamlı alamayanlar ise emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek sorusuna yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri maaş farkı ödeme tarihleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2023 Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek? İşte, detaylı bilgiler…

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek soruları gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca emeklinin gelirini artıracak zam oranı Temmuz ayının ilk haftasında netliğe kavuştu. Yılın ikinci yarısı için emekli maaşı zammı enflasyon rakamları yanı sıra refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi. SSK ve Bağkur emeklileri ilk zamlı aylıklarını hesaplarında gördü. Zamlı maaş alamayanlar ise emekli maaş farkları ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalarına hız kazandırdı. Hal böyleyken ise ''2023 Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek?'' soruları yanıt arıyor. Peki, emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2023 Temmuz emekli zammı ile 4A, 4B, 4C maaş farkı ödeme tarihleri takvimi…

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek?

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek?

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı.

TBMM'de kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zamlı aylığını Temmuz ayında almaya başladı.

Emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyor. SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor.

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek?

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.

Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Yüzde 25 artıştan kaynaklı maaş farkları SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak.

Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.

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