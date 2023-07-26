Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkları ödeme tarihleri

Emekli maaş farkları 2023 son dakika gelişmeleri ile yakın takibe alınmış durumda. Emekli zammı 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı ile yüzde 25 olarak hesaplandı. Yüzde 25'lik zam oranı sadece kök aylıklara yapılmış olup zamlı aylıklar 2023 Temmuz-Aralık döneminde hesaplarda görülecek. Temmuz ayında maaşlarını zamlı alamayanlar ise emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında ödenecek sorusuna yanıt arıyor. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri maaş farkı ödeme tarihleri için araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, 2023 Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek? İşte, detaylı bilgiler…