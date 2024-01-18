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Haberler Fotohaber EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: Maaş farkları tablosu ve tarih belli oldu! Emekli maaşı farkı ne ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 18.01.2024 14:15 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 14:48

EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: Maaş farkları tablosu ve tarih belli oldu! Emekli maaşı farkı ne ne zaman yatacak?

Son dakika haberi: Emekliye ek zam yüzde 5 olarak belirlenirken, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 2024 Haziran-Temmuz dönemi için 10 bin TL oldu. Emekli zammı düzenlemeleri önümüzdeki hafta Meclis'te yasalaşacak. Memur emeklileri ay başında zamsız olarak maaşlarını alırken, SSK emeklileri de yüzde 37,57'lik zam ile maaşlarını almaya başladı. Ek zam ve maaş farkları ne zaman yatacak? Kim ne kadar maaş farkı alacak? İşte kök maaş tablosu dahil kuruşu kuruşuna emekli maaşı zammı hesaplama tabloları...

METE DİRİCE
EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: Maaş farkları tablosu ve tarih belli oldu! Emekli maaşı farkı ne ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri: Ocak 2024 emekli zammı 5 puanlık ek zam ile yüzde 42,6 seviyesine yükseltildi. SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yılın ilk yarısı için 10 bin TL olarak uygulanacak. Emekli maaşı ödemesini Ocak başında zamsız alan memur emeklisi de yüzde 49,25 zam aldı. 4C kategorisinde yer alan memur emeklisi ay bitmeden maaş farkları ödemesini alacak. 4A ve 4B kategorisinde yer alan SSK ve Bağ-Kur'lular ise yüzde 5 ek zam ve en düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılmasından doğan maaş farkı ödemesini Meclis düzenlemesi sonrasında alacak. Kim ne kadar maaş farkı alacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: Maaş farkları tablosu ve tarih belli oldu! Emekli maaşı farkı ne ne zaman yatacak?

EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 5, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA 10 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası emekli ve memurun Ocak 2024 zam oranı netleşti. Refah payı SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı ile kesinleşirken, memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49,25 oranında zam oluştu. Arada 11,68 puanlık fark olması refah payı konularını gündeme taşıdı.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için ek iyileştirme gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu ek iyileştirme konusunda alternatifli bir çalışma yaptı.

Teknik çalışma yapılarak iyileştirmelerin farklı maaş gruplarına nasıl yansıtılacağı planlanırken, maliyet ve bütçe dengeleri açısından da önemli hesaplamalar yapıldı. Ekonomi yönetimi ücret artışı-enflasyon artışı döngüsünden çıkış için yol haritasını çizerken, emekli zammı düzenlemesi konusunda bütçe sınırlarını sonuna kadar zorladı.

2024'ün ilk Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu rakama ilave yüzde 5 refah payı verileceğini açıkladı. Öte yandan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da 10.000 TL olarak belirlendi.

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EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: Maaş farkları tablosu ve tarih belli oldu! Emekli maaşı farkı ne ne zaman yatacak?

EMEKLİ ZAMMI TEMMUZ AYINDA YENİDEN BELİRLENECEK

SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. Burada hesaplanan 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.

  • Refah payı Ocak 2023 döneminde yüzde 15 civarında olmuştu.
  • Temmuz 2023'te yüzde 19,77 olarak gerçekleşen emekli zammı, yaklaşık yüzde 5 refah payı ile yüzde 25 olarak belirlendi.
  • 2024 Ocak-Haziran dönemi için emekli kök maaş zammı yüzde 5 refah payı ile yüzde 42,6 olarak kayıtlara geçti.
EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: Maaş farkları tablosu ve tarih belli oldu! Emekli maaşı farkı ne ne zaman yatacak?

E-DEVLET'TEKİ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ANLAMA GELİYOR?

E-devlet sisteminde Ocak maaşına bakan SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarında yüzde 37,57 oranındaki enflasyon artışını görüyorlar. 6 Aylık enflasyon artışı kesinleştiği için bu rakam maaşlara yansıtılmış oldu. Ek iyileştirmelerin yasa ile çıkması gerektiğinden yasa Resmi Gazete'de yayımlanması sonucu maaşlara eklenmesi yapılacak. Bu yüzden şu anda görülen artışlar kesinleşen enflasyon artışları.

EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: Maaş farkları tablosu ve tarih belli oldu! Emekli maaşı farkı ne ne zaman yatacak?

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKİYOR

En düşük emekli maaşı ve emekliye ek zam düzenlemesi için Meclis'in onayı gerekiyor. Yasa teklifi önümüzdeki hafta Meclis'e gelecek ve torba yasaya eklenecek.

  • En düşük emekli maaşı ve refah payı için kanun teklifi hazırlanacak ve torba yasaya eklenecek
  • Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçecek
  • Genel Kurul'da oylanacak ve yasalaşacak
  • Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek

Düzenlemenin 26 Ocak Cuma gününe kadar yasalaşarak Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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