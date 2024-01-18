EMEKLİYE EK ZAM 2024 SON DAKİKA: Maaş farkları tablosu ve tarih belli oldu! Emekli maaşı farkı ne ne zaman yatacak?

EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 5, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA 10 BİN TL OLARAK BELİRLENDİ

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası emekli ve memurun Ocak 2024 zam oranı netleşti. Refah payı SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı ile kesinleşirken, memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49,25 oranında zam oluştu. Arada 11,68 puanlık fark olması refah payı konularını gündeme taşıdı.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için ek iyileştirme gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu ek iyileştirme konusunda alternatifli bir çalışma yaptı.

Teknik çalışma yapılarak iyileştirmelerin farklı maaş gruplarına nasıl yansıtılacağı planlanırken, maliyet ve bütçe dengeleri açısından da önemli hesaplamalar yapıldı. Ekonomi yönetimi ücret artışı-enflasyon artışı döngüsünden çıkış için yol haritasını çizerken, emekli zammı düzenlemesi konusunda bütçe sınırlarını sonuna kadar zorladı.

2024'ün ilk Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu rakama ilave yüzde 5 refah payı verileceğini açıkladı. Öte yandan SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da 10.000 TL olarak belirlendi.