Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Ocak ayı SSK, Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?
Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 08:24

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Ocak ayı SSK, Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

Emekli zammı 2024 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. SSK ve Bağkur emekli zam oranı yüzde 5 refah payı ile yüzde 42,6 oldu. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi. Emeklilerin Ocak ayı aylık ödemeleri tahsis numaralarına göre ek zamsız olarak hesaplara yatırılmaya başlandı. Maaş farkları ve ek zammın ne zaman yatacağı ise merak konusu oldu. Ek zam teklifinin bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Bu kapsamda gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Peki; 2024 Ocak zammı sonrası SSK, Bağkur emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihleri son durum...

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Ocak ayı SSK, Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

2024 Ocak ayı emekli maaş farkı ve ek zam ödeme tarihleri gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyona göre SSK, Bağkur emekli zam oranı yüzde 37,57 olarak hesaplanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yüzde 5 ek zam ile bu oran yüzde 42,6'ya yükseldi. Emeklilerin maaşları ek zamsız olarak ödenmeye devam ederken gözler maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki, emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, emekli maaşı farkı hesaplama ve ödeme takvimi son durum…

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Ocak ayı SSK, Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Ocak ayı SSK, Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak 2024 Salı günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası emeklilere müjde verdi.

SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapılacağını açıklayan Başkan Erdoğan, emekli maaşı alt sınırının da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıldığını duyurdu.

Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 42,6'ya yükselirken en düşük emekli maaşı 10 bin TL oldu.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Ocak ayı SSK, Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

EK ZAM TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Haftalık çalışmasına 23 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurul, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilecek, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilecek.

Yüzde 5 ek zam ile SSK, Bağ-Kur 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Emekliye zam düzenlemesi, bu hafta içinde Genel Kurul'da oylanıp yasalaşacak. Maaş farkları, emekli zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası hesaplara yatacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Ocak ayı SSK, Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

EMEKLİYE EK ZAM VE MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Emekli ek zam ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Takvimin Ocak sonunda veya Şubat ayı başında netleşmesi ve zam farkının şubat ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

SON DAKİKA