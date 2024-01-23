EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Ocak ayı SSK, Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

EK ZAM TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Haftalık çalışmasına 23 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurul, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.

Teklife göre, en düşük emekli aylığı 10 bin liraya yükseltilecek, SSK ve Bağkur emekli maaş artış oranına yüzde 5 ilave edilecek.

Yüzde 5 ek zam ile SSK, Bağ-Kur 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Emekliye zam düzenlemesi, bu hafta içinde Genel Kurul'da oylanıp yasalaşacak. Maaş farkları, emekli zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası hesaplara yatacak.