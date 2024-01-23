EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEME GÜNLERİ 2024 | Ocak ayı SSK, Bağkur Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, bu ay yatar mı?

Giriş Tarihi: 23.01.2024 08:24
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
08:24
Emekli zammı 2024 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. SSK ve Bağkur emekli zam oranı yüzde 5 refah payı ile yüzde 42,6 oldu. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye yükseldi. Emeklilerin Ocak ayı aylık ödemeleri tahsis numaralarına göre ek zamsız olarak hesaplara yatırılmaya başlandı. Maaş farkları ve ek zammın ne zaman yatacağı ise merak konusu oldu. Ek zam teklifinin bu hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Bu kapsamda gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Peki; 2024 Ocak zammı sonrası SSK, Bağkur emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihleri son durum...