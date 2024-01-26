Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayı SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi!

2024 Ocak zammı sonrası emekli maaş farkı ve ek zam ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri ile yakın takibe alınmış durumda. 6 aylık enflasyon rakamları ile yüzde 37,57 olarak hesaplanan SSK, Bağkur emekli zam oranı değişti. Bakan Işıkhan tarafından açıklanan yüzde 11,68 ek zam ile bu oran yüzde 49,25'e yükseldi. Emeklilerin maaşları, tahsis numarasına göre ödenmeye devam ederken ek zam teklifi, Genel Kurulda kabul edildi. Akabinde ise maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, emekli maaşı farkı hesaplama ve ödeme takvimi son durum…