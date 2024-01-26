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Haberler Fotohaber Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayı SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi!
Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:18 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 08:18

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayı SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi!

Emekli zammı 2024 yılının ilk yarısı için belli oldu. SSK ve Bağkur emekli zam oranı yüzde 11,68 refah payı ile yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL'ye çıkarıldı. Yeni yılın ilk maaşları ek zamsız olarak ödenmeye başladı. Bu noktada emekliler maaş farkları ve ek zammın ne zaman yatacağını araştırmaya koyuldu. Ek zam teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Şimdi ise gözler Resmi Gazete sayısına çevrilmiş durumda. Peki; 2024 Ocak zammı sonrası SSK, Bağkur emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihleri son durum...

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayı SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi!

2024 Ocak zammı sonrası emekli maaş farkı ve ek zam ödeme tarihleri son dakika gelişmeleri ile yakın takibe alınmış durumda. 6 aylık enflasyon rakamları ile yüzde 37,57 olarak hesaplanan SSK, Bağkur emekli zam oranı değişti. Bakan Işıkhan tarafından açıklanan yüzde 11,68 ek zam ile bu oran yüzde 49,25'e yükseldi. Emeklilerin maaşları, tahsis numarasına göre ödenmeye devam ederken ek zam teklifi, Genel Kurulda kabul edildi. Akabinde ise maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarih ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, emekli maaşı farkı hesaplama ve ödeme takvimi son durum…

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayı SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi!

6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.

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Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayı SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi!

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak 2024 Salı günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası emeklilere müjde vermişti. Başkan Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklisine ilave yüzde 5 artış yapıldığını açıklamıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek zam ile ilgili müjdeli haberi duyurdu. Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, yeni zam oranını açıkladı.

Emeklinin zam oranı yüzde 49,25'e yükseltildi.

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayı SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi!

2024 YILI EMEKLİLER YILI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2024 yılının Emekliler Yılı ilan edildiğini hatırlatan Bakan Işıkhan, "Bu kapsamda emeklilerimize yönelik ekonomik, sosyal, kültürel çalışmaları ve müjdeleri bu yıl boyunca tek tek hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Emeklilere müjdeli haberi duyuran Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

Bir güzel haberi de paylaşmak istiyorum; SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin aylıklarının Ocak 2024 itibarıyla 6 aylık artış oranını %49,25'e yükseltiyoruz. Böylece bu yıl tüm emeklilerimizin aynı oranda artış almasını sağlıyoruz. Kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun."

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayı SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi!

AK PARTİ TBMM BAŞKANLIĞI'NA SUNDU

AK Parti, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yapılacak zammın yüzde 42,57'den 49,25'e çıkarılmasına ilişkin önergesini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Önergeyle, Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan 'İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 7'nci maddesi ile 5510 Saylı Kanun'a eklenen geçici 102'nci maddenin birinci fıkrasında yer alan 'yüzde 42,57' ibaresinin 'yüzde 49,25' olarak değiştirilmesi teklif edildi.

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