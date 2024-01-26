Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2024 Ocak ayı SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi!

Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
08:18
Emekli zammı 2024 yılının ilk yarısı için belli oldu. SSK ve Bağkur emekli zam oranı yüzde 11,68 refah payı ile yüzde 49,25 oldu. En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL'ye çıkarıldı. Yeni yılın ilk maaşları ek zamsız olarak ödenmeye başladı. Bu noktada emekliler maaş farkları ve ek zammın ne zaman yatacağını araştırmaya koyuldu. Ek zam teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Şimdi ise gözler Resmi Gazete sayısına çevrilmiş durumda. Peki; 2024 Ocak zammı sonrası SSK, Bağkur emekli maaş farkları ve ek zam yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, ödeme tarihleri son durum...