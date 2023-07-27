Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 07:57

EMEKLİ MAAŞ FARKI 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? (4A, 4B ve 4C) Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi

Bilindiği üzere milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin ilk zamlı aylıkları da Temmuz ayı itibarıyla ödenmeye başladı. Henüz zamlı maaş alamayan emekliler ise zam farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Enflasyon rakamları ve iyileştirme ile hesaplanan emekli Temmuz zammı yüzde 25 olarak belirlendi. Bu kapsamda "SSK, Bağkur, emekli sandığı (4A, 4B ve 4C) emekli maaş farkı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt arıyor. İşte emekli maaş farkı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı.