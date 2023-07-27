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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ FARKI 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? (4A, 4B ve 4C) Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi
Giriş Tarihi: 27.07.2023 07:57 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 07:57

EMEKLİ MAAŞ FARKI 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? (4A, 4B ve 4C) Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi

Bilindiği üzere milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin ilk zamlı aylıkları da Temmuz ayı itibarıyla ödenmeye başladı. Henüz zamlı maaş alamayan emekliler ise zam farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Enflasyon rakamları ve iyileştirme ile hesaplanan emekli Temmuz zammı yüzde 25 olarak belirlendi. Bu kapsamda "SSK, Bağkur, emekli sandığı (4A, 4B ve 4C) emekli maaş farkı ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları yanıt arıyor. İşte emekli maaş farkı ödeme tarihleri ve sorgulama ekranı.

EMEKLİ MAAŞ FARKI 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? 4A, 4B ve 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi

Emeklilere verilecek olan zam Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 25 olarak duyuruldu. Vatandaşlar zamlı ve yeni aylıklarını Temmuz ayı itibarıyla almaya başladı. Bu kapsamda emekli maaş farkı ödeme tarihleri de gündeme geliyor. Hal böyleyken "2023 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında ödenecek?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 2023 Temmuz emekli zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C takvimi…

EMEKLİ MAAŞ FARKI 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? 4A, 4B ve 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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EMEKLİ MAAŞ FARKI 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? 4A, 4B ve 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

EMEKLİ MAAŞ FARKI 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? 4A, 4B ve 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı.

TBMM'de kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zamlı aylığını Temmuz ayında almaya başladı.

Emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyor. SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor.

EMEKLİ MAAŞ FARKI 2023 yattı mı, ne zaman yatacak? 4A, 4B ve 4C Emekli Sandığı, SSK, Bağkur Emekli maaş farkı ödeme tarihleri takvimi

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.

Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Yüzde 25 artıştan kaynaklı maaş farkları SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak.

Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.

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