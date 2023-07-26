Son Dakika Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C: 2023 Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları 2023 son dakika gelişmeleri milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olan Temmuz zammı belli oldu. Emekli zammı Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 25 olarak duyuruldu. Zamlı aylıklar Temmuz ayı itibarıyla hesaplarda görülmeye başlandı. Maaşlarını zamlı alamayanlar ise Temmuz ayı emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında sorularını gündeme taşıdı. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam farkı ödeme tarihleri için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, 2023 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında ödenecek? İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri…