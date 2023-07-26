Son Dakika Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C: 2023 Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Enflasyon rakamları ve iyileştirme ile hesaplanan emekli Temmuz zammı yüzde 25 olarak belirlendi. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin ilk zamlı aylıkları da Temmuz ayı itibarıyla ödenmeye başladı. Henüz zamlı maaş alamayan emekliler ise zam farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konu ile ilgili olarak 2023 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek soruları yanıt aramaya başladı. Peki, emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2023 Temmuz emekli zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C takvimi…