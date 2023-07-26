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Haberler Fotohaber Son Dakika Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C: 2023 Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 26.07.2023 23:13 Güncelleme Tarihi: 26.07.2023 23:13

Son Dakika Emekli maaş farkları ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C: 2023 Temmuz zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkları 2023 son dakika gelişmeleri milyonlar tarafından yakından takip ediliyor. Yılın ikinci yarısında geçerli olan Temmuz zammı belli oldu. Emekli zammı Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 25 olarak duyuruldu. Zamlı aylıklar Temmuz ayı itibarıyla hesaplarda görülmeye başlandı. Maaşlarını zamlı alamayanlar ise Temmuz ayı emekli maaş farkları ne zaman yatacak, ayın kaçında sorularını gündeme taşıdı. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri zam farkı ödeme tarihleri için arama motorlarına yönelmiş durumda. Peki, 2023 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkları yattı mı, ayın kaçında ödenecek? İşte, Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri…

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkı ödeme tarihleri Emekli Sandığı, SSK, Bağkur takvimi!

Emekli maaş farkları ne zaman yatacak sorusu arama geçmişlerindeki yerini aldı. Enflasyon rakamları ve iyileştirme ile hesaplanan emekli Temmuz zammı yüzde 25 olarak belirlendi. Milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin ilk zamlı aylıkları da Temmuz ayı itibarıyla ödenmeye başladı. Henüz zamlı maaş alamayan emekliler ise zam farkı ödemelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Konu ile ilgili olarak 2023 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkı yattı mı, ayın kaçında ödenecek soruları yanıt aramaya başladı. Peki, emekli maaş farkı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte, 2023 Temmuz emekli zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağkur emekli maaş farkı ödeme tarihleri 4A, 4B, 4C takvimi…

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkı ödeme tarihleri Emekli Sandığı, SSK, Bağkur takvimi!

EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkı ödeme tarihleri Emekli Sandığı, SSK, Bağkur takvimi!

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

Yüzde 25'lik maaş zammından emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle emekli olan ve yıl içinde önümüzdeki dönem emekli olanlar da yararlanacak.

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkı ödeme tarihleri Emekli Sandığı, SSK, Bağkur takvimi!

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI YATTI MI?

Emekliye zam düzenlemesi Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı.

TBMM'de kabul edilen kanunla; SSK ve Bağ-Kur ile emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zamlı aylığını Temmuz ayında almaya başladı.

Emekli sandığı alan kişiler 15 günlük maaş farkı alabiliyor. SSK ve Bağkur emeklileri 15 günlük farktan faydalanamıyor.

Emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Temmuz zammı sonrası emekli maaş farkı ödeme tarihleri Emekli Sandığı, SSK, Bağkur takvimi!

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK emeklileri, 17-26 Temmuz tarihleri arasında ve Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 tarihleri arasında zamlı maaşlarını hesaplarında görecek.

Memur emeklisi Temmuz aylığını 1'i ile 5'i arasında aldı. Yüzde 25 artıştan kaynaklı maaş farkları SGK tarafından duyurulacak tarihte yatacak.

Bu ödemelerinden de 24-28 Temmuz haftası içinde yapılması bekleniyor.

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