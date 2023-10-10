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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Ara zam düzenlemesi son durum! Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman, SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.10.2023 12:20 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 12:20

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Ara zam düzenlemesi son durum! Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman, SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini korurken Ocak ayı öncesinde emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda emekliye ek zam son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödeneceğini açıkladı. Bu gelişme sonrası ise ''Emekliye ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Emekli ve memur maaşlarını belirleyen 2024 Ocak zammı enflasyon verileriyle şekillenirken emekli zammı hesaplama işlemleri de sürüyor. 5.000 TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek merak ediliyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte, konu ile ilgili son durum gelişmeleri…

Emekli maaş zammı son dakika 2023: Başkan Erdoğan açıkladı! Emekliye ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaş zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısı sonrası emekliye ek zam düzenlemesi son durum merak ediliyor. Hatırlanacağı üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde çalışmalar başlamıştı. Başkan Erdoğan'ın emeklilere 5 bin TL ikramiye ödeneceğini duyurması ardından ''SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL, emekliye zam var mı, yok mu, yapılacak mı?'' şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Emekli zammı 2024 Ocak - Temmuz dönemi için yeniden hesaplanmaya başladı. 3. bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve ara zam düzenlemesi için araştırmalar sürüyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ara zam yapılacak mı, ne zaman? İşte, konu ile ilgili tüm merak edilenler…

Emekli maaş zammı son dakika 2023: Başkan Erdoğan açıkladı! Emekliye ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SON DAKİKA | BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİLERE MÜJDE: 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

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Emekli maaş zammı son dakika 2023: Başkan Erdoğan açıkladı! Emekliye ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI, YOK MU, YAPILACAK MI, NE ZAMAN?

3. ikramiye yanı sıra emekliye ek zam beklentisi de bir süredir gündemde yer alıyordu. 9 Ekim tarihli Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

''Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk Lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerimizi kapsam dışı bırakıyoruz.

Bütçemize toplam maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler Kasım aynın ilk yarısı itibariyle emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacaktır. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu yeniden gözden geçireceğiz.

Türkiye büyüdükçe güçlendikçe zenginleştikçe ortaya çıkan kaynağı milletimizle paylaşmayı sürdüreceğiz.''

Emekli maaş zammı son dakika 2023: Başkan Erdoğan açıkladı! Emekliye ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE 5 BİN TL NE ZAMAN YATACAK?

Başkan Erdoğan, emekliye 5 bin TL ödemesinin Kasım aynın ilk yarısı itibarıyla hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Emekli maaş zammı son dakika 2023: Başkan Erdoğan açıkladı! Emekliye ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

5 BİN LİRA ÖDEMEDEN HANGİ EMEKLİLER YARARLANABİLECEK?

Başkan Erdoğan, hem emekli olup hem de fiilen çalışmaya devam eden emeklilerin kapsam dışında kalacağını duyurdu.

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