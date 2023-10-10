EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA 2023: Ara zam düzenlemesi son durum! Emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman, SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli maaş zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini korurken Ocak ayı öncesinde emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda emekliye ek zam son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün yapılan Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye ödeneceğini açıkladı. Bu gelişme sonrası ise ''Emekliye ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Emekli ve memur maaşlarını belirleyen 2024 Ocak zammı enflasyon verileriyle şekillenirken emekli zammı hesaplama işlemleri de sürüyor. 5.000 TL emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi kimlere verilecek merak ediliyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman yapılacak? İşte, konu ile ilgili son durum gelişmeleri…