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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekliler hak ettikleri parayı alacak
Giriş Tarihi: 28.02.2024 15:28 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 15:36

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekliler hak ettikleri parayı alacak

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli maaşı zammı çıklamaı geldi. Erdoğan, sorumluluk makamında olmayanların emekli maaşları üzerinden milleti tahrik ettiğini belirterek "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz" dedi. Erdoğan, ekonomik dengelere işaret ederek bütçe rakamlarıyla detayları aktardı.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekliler hak ettikleri parayı alacak

Son dakika haberleri...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli maaşları ile ilgili dikkat çeken açıklama geldi. Erdoğan, daha fazla çalışarak daha fazla gelir elde ettikçe emeklilere hak ettiği paraların verileceğini vurguladı.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekliler hak ettikleri parayı alacak

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ MAAŞLARI AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2024 yerel seçimleri programları kapsamında Kütahya'da miting düzenledi. Burada yaptığı açıklamada Erdoğan'ın emekli maaşları ile ilgili yaptığı açıklama dikkat çekti.

Hayat pahalılığı ile ilgili en çok etkilenen kesimin başında emeklilerin geldiğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Gönlümüz vatandaşın hayatını daha iyi şartlarda sürdürmesini istiyor. Ekonomi dediğiniz olay hesap kitap işidir. Dengeyi tutturamazsanız 70'lerde, 90'lardaki gibi siyasi sosyal çalkantıların pençesine düşmeniz kaçınılmazdır. Türkiye karşılıksız elde ettiği gelir kaynaklarına sahip değildir. Biz her kuruşu çalışıp kazanmak zorundayız" dedi.

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EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekliler hak ettikleri parayı alacak

"EMEKLİLERE HAK ETTİKLERİ PARAYI VERECEĞİZ"

Gelirlerin 1 trilyon TL'den fazlasının deprem harcamalarına gittiğini bildiren Erdoğan, "Emekli maaşları için ayrılan miktar 3 trilyon lira. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Arzu ettiğimiz düzeye devlet millet olarak daha fazla çalışacak, daha fazla gelir elde edecek ortaya çıkan gelirden de emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz" diye konuştu.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekliler hak ettikleri parayı alacak

"BİRİLERİ ÇIKIP EMEKLİLERİ TAHRİK EDİYOR"

Birilerinin çıkıp 10 bin lira seyyanen ekleyelim diye emeklileri tahrik ettiğini ifade eden Erdoğan, "16 milyon emeklimiz var. Bunu eklemek demek 1.7 trilyon lira eklemek demek. Dikkat ediniz mevcut maaş tutarından bahsetmiyorum. Ek artışın maliyetini anlatıyorum. Ülkemizde tek çivi çakmasak, bütçeyi buraya aktarsak bile yetmiyor. Deprem harcamalarının tamamını bu iş için kullansak bile yine yeterli gelmiyor. Devletin çalışanlarına maaşlarına vermesek o zaman belki bu tutarı karşılayabiliriz." açıklamasında bulundu.

EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekliler hak ettikleri parayı alacak

"SEYYANEN ZAM ADALETSİZLİĞE YOL AÇIYOR"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seyyanen artışların emekli maaşları arasında yol açtığı adaletsizliğin farkındayız. Sorumluluk makamında olmayanlar her aklına eseni söyleyebilir. Bizim için böyle bir durum söz konusu değil. Biz her işin hesabını 85 milyonun tamamına vermekle mükellefiz.

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