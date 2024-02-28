EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekliler hak ettikleri parayı alacak

"EMEKLİLERE HAK ETTİKLERİ PARAYI VERECEĞİZ"

Gelirlerin 1 trilyon TL'den fazlasının deprem harcamalarına gittiğini bildiren Erdoğan, "Emekli maaşları için ayrılan miktar 3 trilyon lira. En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Arzu ettiğimiz düzeye devlet millet olarak daha fazla çalışacak, daha fazla gelir elde edecek ortaya çıkan gelirden de emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz" diye konuştu.