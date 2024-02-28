Giriş Tarihi: 28.02.2024 15:28
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
15:36
EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Emekliler hak ettikleri parayı alacak
Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emekli maaşı zammı çıklamaı geldi. Erdoğan, sorumluluk makamında olmayanların emekli maaşları üzerinden milleti tahrik ettiğini belirterek "En düşüğü 10 bin lira olan emekli maaşı ömrünü kendi ve ailesi için harcayan vatandaş için elbette yeterli değil. Emeklilere hak ettiği parayı vereceğiz" dedi. Erdoğan, ekonomik dengelere işaret ederek bütçe rakamlarıyla detayları aktardı.