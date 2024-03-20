Giriş Tarihi: 20.03.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
15:58
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: AK Parti'den heyecanlandıran açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e, Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi. Bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 2024 yılında toplam 6 bin TL olarak ödenecek. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin katıldığı bir TV programında 16 milyon emekliyi heyecanlandıran açıklamayı yaptı.