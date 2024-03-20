EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: AK Parti’den heyecanlandıran açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

CEVAP: Biz her zaman aziz milletimizin beklentileri, arzuları ve şikayetleri doğrultusunda siyaset yapan bir anlayışa sahibiz. Bundan sonra da böyle bir anlayışımız olacak.

Vatandaşımızın derdi neyse, gündemi neyse bize ne geliyorsa biz bunu masaya koyup değerlendirmemizi yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır.

Emekliler ile ilgili beklentilerin farkındayız.