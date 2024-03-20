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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: AK Parti'den heyecanlandıran açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Giriş Tarihi: 20.03.2024 15:47 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 15:58

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: AK Parti'den heyecanlandıran açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e, Ocak-Haziran dönemi için en düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltildi. Bayram ikramiyesi yüzde 50 artışla 2024 yılında toplam 6 bin TL olarak ödenecek. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin katıldığı bir TV programında 16 milyon emekliyi heyecanlandıran açıklamayı yaptı.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: AK Parti’den heyecanlandıran açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi Ocak döneminde yüzde 49,25 zam alırken, en düşük emekli maaşı 10 bin TL olarak belirlendi. AK Parti'den 16 milyon emekliyi ilgilendiren açıklama geldi: Emeklinin beklentisini karşılayacağız. Detayları Genel Başkanımız açıklayacak...

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: AK Parti’den heyecanlandıran açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

AK PARTİ'DEN EMEKLİ MAAŞI VE DESTEKLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AK Parti'den 16 milyon emekliyi heyecanlandıran açıklama geldi. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, emekliler ile ilgili çalışma yapıldığını vurguladı. Şahin, Çalışmanın olgulaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamuoyu ile paylaşacağını söyledi.

İşte AK Parti Genel Sekreteri Şahin'in 3 soruda emekli maaşı zammı ve desteklerle ilgili yaptığı açıklamalar:

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: AK Parti’den heyecanlandıran açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

SORU: Emekliler bir sürpriz bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile de bunu konuştuğunuzu biliyorum. Bununla ilgili bir çalışma var mı?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: AK Parti’den heyecanlandıran açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

CEVAP: Biz her zaman aziz milletimizin beklentileri, arzuları ve şikayetleri doğrultusunda siyaset yapan bir anlayışa sahibiz. Bundan sonra da böyle bir anlayışımız olacak.

Vatandaşımızın derdi neyse, gündemi neyse bize ne geliyorsa biz bunu masaya koyup değerlendirmemizi yapıyoruz. Bununla ilgili çalışmalar olgunlaştığında Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyu ile paylaşacaktır.

Emekliler ile ilgili beklentilerin farkındayız.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: AK Parti’den heyecanlandıran açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

SORU: Emekli maaşları ile ilgili şuan devam eden bir çalışma var mı?

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