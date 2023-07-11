Giriş Tarihi: 11.07.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 12:20

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2023 Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı zam hesaplama tabloları

Son dakika haberi...Emekli maaşı zammı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası yeniden belirlendi. Buna göre yasanın yürürlüğe girmesiyle SSK, Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 5,25, memur emekli maaşları da yüzde 7,45 ek zam alacak. Kök maaşa uygulanacak yüzde 25'lik emekli zammı sonrası yüzde 4'lük ek ödeme ile yeni maaşlar belirlenecek. 'Emekli maaşı zammı ne kadar oldu' sorusu netleşirken milyonlar 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusuna yanıt arıyor. Kim ne kadar alacak? İşte dul ve yetim aylığı dahil emekli maaşı hesaplama ile ek ödeme tablosu...