Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2023 Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı zam hesaplama tabloları
Giriş Tarihi: 11.07.2023 12:17 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023 12:20

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2023 Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı zam hesaplama tabloları

Son dakika haberi...Emekli maaşı zammı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası yeniden belirlendi. Buna göre yasanın yürürlüğe girmesiyle SSK, Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 5,25, memur emekli maaşları da yüzde 7,45 ek zam alacak. Kök maaşa uygulanacak yüzde 25'lik emekli zammı sonrası yüzde 4'lük ek ödeme ile yeni maaşlar belirlenecek. 'Emekli maaşı zammı ne kadar oldu' sorusu netleşirken milyonlar 'Ne kadar emekli maaşı alırım' sorusuna yanıt arıyor. Kim ne kadar alacak? İşte dul ve yetim aylığı dahil emekli maaşı hesaplama ile ek ödeme tablosu...

SABAH.COM.TR EKONOMİ
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2023 Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı zam hesaplama tabloları

Son dakika haberleri...Emekli zammı yüzde 25'e yükseltildi. Bununla beraber milyonlarca vatandaş emekli maaşı hesaplama işlemini merak etti. Emekli maaşı zammı 15,5 milyon SSK ve Bağ-Kur'luyu ile 2,7 milyon emekli sandığına tabi vatandaşı ilgilendiriyor. 2023 Temmuz zammı Meclis Genel Kurul'da oylanarak yasalaşacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2023 Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı zam hesaplama tabloları

EMEKLİYE EK ZAM GELDİ

TÜİK'in 6 aylık enflasyon rakamlarını duyurması sonrası memur, SSK, Bağ-Kur emekli zammı belli oldu. Buna göre zam oranı memur emeklisi için yüzde 17,55 olurken, SSK, Bağ-Kur emeklisi içinse bu rakam yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2023 Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı zam hesaplama tabloları

Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası memur emeklisi maaşı zam oranı, yüzde 7,45, SSK ile Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 5,23 ek zam alarak yüzde 25'e yükseldi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2023 Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı zam hesaplama tabloları

EK ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI MECLİS GENEL KURULU'NDA OYLANARAK YASALAŞACAK

En düşük memur maaşının yüzde 17,55 zam ve 8077 TL ilave ödemeyle birlikte 22 bin TL'ye çıkarılması, SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emekli maaşı için yüzde 25 zam yapılması düzenlemelerini de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2023 Temmuz zammı ile SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı zam hesaplama tabloları

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANACAK

Memur maaşları ve emekliye zam düzenlemeleri bundan sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak. Son adım olarak yasa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girecek. Düzenlemenin bu hafta içinde yasalaşması bekleniyor.

SON DAKİKA