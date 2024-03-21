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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Yeni formüller masada! AK Parti'den 2 önemli açıklama
Giriş Tarihi: 21.03.2024 12:53 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 12:56

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Yeni formüller masada! AK Parti'den 2 önemli açıklama

Son dakika haberi: Emekliye zam oranı Ocak-Haziran dönemi için yüzde 49,25, en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltilmişti. Emekliler için yeni düzenleme masada. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklamaları gözleri emeklilerle ilgili yapılacak düzenleme ve desteklere çevrildi. Taban maaş ve kök maaş ile ilgili değişiklikler tartışılırken, çalışılan günün de emekli maaşında etkili olması konuşuluyor. Bu arada Aile Bakanlığı'nın emekli kart projesi de gündemde…

FARUK ERDEM
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Yeni formüller masada! AK Parti’den 2 önemli açıklama

Son dakika haberleri: En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 10 bin TL'ye yükseltildi. SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e çıktı. Emekliler yılına özel yeni düzenlemeler yapılacak. AK Parti'den açıklama geldi.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Yeni formüller masada! AK Parti’den 2 önemli açıklama

EMEKLİYE REFAH PAYI UYGULAMASI SÜRDÜ

Milyonlarca emekli için Ocak ayında yapılan refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte yüzde 49,25'lik zam ortaya çıkmıştı. Emekliler zamlı maaşlarını alırken bu kez ikramiyelere yüzde 50 oranında artış yapıldı ve 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartıldı.

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EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Yeni formüller masada! AK Parti’den 2 önemli açıklama

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMESİ NİSANIN İLK HAFTASINDA

Nisanın ilk haftasında emekliler Ramazan Bayramı ikramiyelerini almış olacaklar. Daha sonra Kurban bayramında da 3 bin lira ödenecek ve toplam 2024 yılı ikramiyesi 6 bin liraya ulaşacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Yeni formüller masada! AK Parti’den 2 önemli açıklama

EMEKLİLERİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRACAK ADIMLAR ATILACAK

Bu yılın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekliler yılı ilan edilmesinin ardından destekler bununla da sınırlı kalmayacak.

Emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, onların yaşam standartlarını yukarı çekecek, gelirlerini artıracak birçok düzenleme ve değişiklik de gündeme gelecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Yeni formüller masada! AK Parti’den 2 önemli açıklama

EMEKLİ MAAŞI VE DESTEKLER İÇİN YENİ FORMÜLLER MASADA

Üzerinde çalışılan destekler kapsamında kök maaşların yükseltilmesinin de olduğu ifade ediliyor. Bilindiği gibi birçok emekli asgari ücretle çalışmasından dolayı ya da 3.600 kısmi emeklilik 1.800 gün malulen emeklilik gibi sebeplerle düşük maaş alıyor.

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