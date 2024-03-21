EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Yeni formüller masada! AK Parti’den 2 önemli açıklama

EMEKLİYE REFAH PAYI UYGULAMASI SÜRDÜ

Milyonlarca emekli için Ocak ayında yapılan refah payı artışı ve enflasyon zammı ile birlikte yüzde 49,25'lik zam ortaya çıkmıştı. Emekliler zamlı maaşlarını alırken bu kez ikramiyelere yüzde 50 oranında artış yapıldı ve 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartıldı.