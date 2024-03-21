EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Yeni formüller masada! AK Parti’den 2 önemli açıklama

Giriş Tarihi: 21.03.2024 12:53
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
12:56
Son dakika haberi: Emekliye zam oranı Ocak-Haziran dönemi için yüzde 49,25, en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltilmişti. Emekliler için yeni düzenleme masada. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklamaları gözleri emeklilerle ilgili yapılacak düzenleme ve desteklere çevrildi. Taban maaş ve kök maaş ile ilgili değişiklikler tartışılırken, çalışılan günün de emekli maaşında etkili olması konuşuluyor. Bu arada Aile Bakanlığı'nın emekli kart projesi de gündemde…