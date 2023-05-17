Giriş Tarihi: 17.05.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 16:37

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMESİ: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplama ekranı! Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika emekli haberleri: 6 aylık enflasyon verisi ile belli olacak memur ve emekli maaşı zammı temmuz 2023 için beklenmeye başladı. 6 aylık oranda 4 ay geride kalırken yıl sonu beklentisi ve son enflasyona göre hesaplar ortaya çıkıyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması ardından Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Öte yandan refah payı da ilk tahminleri almaya başladı. Peki, emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte, son durum…