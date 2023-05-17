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Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMESİ: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplama ekranı! Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 16:37 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 16:37

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMESİ: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplama ekranı! Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika emekli haberleri: 6 aylık enflasyon verisi ile belli olacak memur ve emekli maaşı zammı temmuz 2023 için beklenmeye başladı. 6 aylık oranda 4 ay geride kalırken yıl sonu beklentisi ve son enflasyona göre hesaplar ortaya çıkıyor. En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olması ardından Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Temmuzda SSK, Bağkur emekli zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt arıyor. Öte yandan refah payı da ilk tahminleri almaya başladı. Peki, emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte, son durum…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMESİ: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplama ekranı! Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaş zammı hesaplama tablosu gündemdeki yerini aldı. İki ay kala maaş tablosu ortaya çıkmaya başlıyor. Temmuz öncesi en düşük maaşta iyileştirme alan emekliler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. En düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Temmuz zammı enflasyon rakamları ardından netleşmeye başlıyor. Peki, SSK Bağkur emekli zammı ne zaman açıklanacak 2023? İşte, detaylar…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMESİ: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplama ekranı! Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET, MEMUR ve EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI!

Rekor katılımın gerçekleştiği büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan çalışan, memur ve emekliye müjdeyi verdi:

Eskiden 66 lira olan en düşük emekli maaşını 7500 liraya yükselttik. İnşallah 7500 liranın üzerindeki emekli maaşlarını düzeltmek için bir çalışma yapacağız. Asgari ücreti gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşına Temmuz'da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayıp refah payı artışı da yapacağız. Kamu işçileri için zammını da salı günü açıklayacağız.

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EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMESİ: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplama ekranı! Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Geçtiğimiz günlerde Memur-Sen Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, peş peşe müjde verdi.

Emekli ve memur maaşları için 2 Bakanlığa talimat verdiğini ifade eden Başkan Erdoğan, enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMESİ: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplama ekranı! Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMESİ: 2023 Temmuz SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı hesaplama ekranı! Temmuzda emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?

TALİMAT VERİLDİ!

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi.

Yapılacak düzenlemeler; çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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