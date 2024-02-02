Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:41
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
10:41
Emekli zam farkı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli ek zammıyürürlüğe girdi m, ne zaman girecek?
Emekliye ek zam için gözler Resmi Gazete'ye çevrilmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25'e çıkarılırken en düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye yükseldi. Emekli zammı düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişme sonrası ''Emekli zam farkı Resmi Gazete'de yayınlandı mı?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, emekli maaş farkları düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra hesaplara yatırılacak. Peki, 2024 SSK Bağkur emekli ek zammı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte emekli zammı yürürlük tarihi hakkında detaylar.