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Haberler Fotohaber Emekli zam farkı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli ek zammıyürürlüğe girdi m, ne zaman girecek?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:41 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 10:41

Emekli zam farkı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli ek zammıyürürlüğe girdi m, ne zaman girecek?

Emekliye ek zam için gözler Resmi Gazete'ye çevrilmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25'e çıkarılırken en düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye yükseldi. Emekli zammı düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurul'unda kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişme sonrası ''Emekli zam farkı Resmi Gazete'de yayınlandı mı?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, emekli maaş farkları düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra hesaplara yatırılacak. Peki, 2024 SSK Bağkur emekli ek zammı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte emekli zammı yürürlük tarihi hakkında detaylar.

Emekli zam farkı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli ek zammıyürürlüğe girdi m, ne zaman girecek?

Emekli zam farkı Resmi Gazete'de yayınlandı mı sorusu yanıt arıyor. 2024 Ocak-Haziran döneminde uygulanacak SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 49,25 oldu. Yüzde 11,68 refah payı ve düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişme sonrası tüm gözler emekli zam farkının yatırılacağı tarihe çevrildi. Bakan Işıkhan, ek zammın Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra maaş farklarının bir hafta içinde yatacağını duyurdu. Şimdi milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi kararın yürürlüğe gireceği tarihi merak ediyor. Peki, 2024 emekli ek zammı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri.

Emekli zam farkı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli ek zammıyürürlüğe girdi m, ne zaman girecek?

EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 11,68 OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, memur zammı ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik artışla birlikte yüzde 49,25 oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz artış oranına 11,68 puanlık refah payı eklendi. Böylece tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapılmış oldu.

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Emekli zam farkı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli ek zammıyürürlüğe girdi m, ne zaman girecek?

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve torba yasaya eklendi.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış yapılmasını da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı.

Emekli zam farkı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli ek zammıyürürlüğe girdi m, ne zaman girecek?

EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenleme, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın talimatıyla SGK hazırlıklarını yapıyor. Resmi Gazete sonrası emekli maaş farkı ödemeleri için SGK harekete geçecek.

Ancak ne zaman yürürlüğe gireceği ile ilgili net tarih açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması halinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Emekli zam farkı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli ek zammıyürürlüğe girdi m, ne zaman girecek?

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yasa çıkmadan önce maaşlarını aldıkları için sadece yüzde 37,57 oranındaki enflasyon farkı eklenerek aylıklarını aldılar. Daha sonra refah payı ve taban maaş düzenlemesi çıktı.

Bu nedenle 11,68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban maaş farkları Şubay ayı içerisinde hesaplara geçmiş olacak.

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