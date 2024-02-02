Emekli zam farkı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli ek zammıyürürlüğe girdi m, ne zaman girecek?

Emekli zam farkı Resmi Gazete'de yayınlandı mı sorusu yanıt arıyor. 2024 Ocak-Haziran döneminde uygulanacak SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 49,25 oldu. Yüzde 11,68 refah payı ve düşük emekli maaşının 10 bin TL'ye çıkarılması kanun teklifi, TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Bu gelişme sonrası tüm gözler emekli zam farkının yatırılacağı tarihe çevrildi. Bakan Işıkhan, ek zammın Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra maaş farklarının bir hafta içinde yatacağını duyurdu. Şimdi milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisi kararın yürürlüğe gireceği tarihi merak ediyor. Peki, 2024 emekli ek zammı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, emekli maaşı zam farkı ödeme tarihleri.