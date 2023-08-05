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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Emekliye ek zam var mı? Ocak zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.08.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 05.08.2023 12:05

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Emekliye ek zam var mı? Ocak zammı ile Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı son dakika haberleri bu kez 2024 yılının ilk yarısı için yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları yılda 2 kez artış yaşıyor. 2024 Ocak zammı üzerinde etkili olacak ilk veri olan Temmuz enflasyonu açıklandı. Böylece SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri de başladı. Ocak-Temmuz dönemini kapsayan emekli zam oranı 6 aylık enflasyon oranları ile belirlenecek. Geri sayım başlarken gözler ekonomistlerin ve yılsonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosuna çevrildi. Öte yandan emekliye ek zam var mı, yapılacak mı, ne zaman soruları da gündemde yer alıyor. Peki, Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, Emekli zammı 2024 Ocak son dakika gelişmeleri…

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Hesaplamalar başladı! Ocak zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı ne kadar olacak, yüzde kaç sorusu yanıt arıyor. Temmuz ayı enflasyonu TÜİK tarafından paylaşıldı. Böylece Ocak zammı ile güncellenecek memur ve emekli maaşı zam oranı için ilk veri belli oldu. Bu noktada ise emekli zammı son dakika haberleri yakın takibe alındı. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Öte yandan emekliye ek zam yapılacak mı sorusu da gündemdeki yerini koruyor. Zamlı aylıklar Temmuz-Aralık dönemine ait enflasyon rakamları ile hesaplanacak olup çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülecek. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, emekli zammı 2024 Ocak son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Hesaplamalar başladı! Ocak zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

2023 TEMMUZ EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

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EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Hesaplamalar başladı! Ocak zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞLARI OCAK 2024'TE TEKRAR ARTACAK!

Bilindiği üzere emekli maaşları, Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Buna göre; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları Ocak 2024'te tekrar artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2024 Ocak zammı için ilk veri belli oldu.

Öte yandan ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın yılsonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosu şekillendi.

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Hesaplamalar başladı! Ocak zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU! 2024 OCAK ZAMMI İÇİN İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI

(TÜİK) Temmuz enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda aylık %9,49 yıllık %47,83 olarak gerçekleşti. TÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası Ocak 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı hesaplamaları da yapılmaya başlandı.

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Hesaplamalar başladı! Ocak zammı sonrası Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

MERKEZ BANKASI'NIN YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ BELLİ OLDU!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası'nın 2023, 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminleri belli oldu.

Buna göre;

2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58,

2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 33,

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15 olarak tahmin edildi.

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