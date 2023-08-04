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Haberler Fotohaber Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Emekliye ek zam var mı? Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 04.08.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 12:05

Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Emekliye ek zam var mı? Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı için ilk rakam geldi ve böylece geri sayım resmen başlamış oldu. Yılda 2 kez artış yaşayan emekli ve memurların geliri 2024 Ocak zammı ile tekrar güncellenecek. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek emekli zam oranı için ilk veri TÜİK tarafından açıklandı. Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrası ise SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri milyonların gündemindeki yerini aldı. Ekonomistlerin ve yılsonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosu araştırılıyor. Öte yandan emekliye ek zam var mı, yapılacak mı soruları da yanıt aramaya devam ediyor. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı için ilk veri geldi! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

Emekli zammı ne kadar olacak sorusu Temmuz ayı enflasyon verisi sonrası gündemdeki yerini aldı. Yılda 2 kez zam alan memur ve emekli maaşı Ocak zammı ile yeniden artış yaşayacak. Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon rakamları ile hesaplanacak olan emekli zam oranı için ilk tahminler paylaşıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülecek çalışmaların tamamlanması sonrası yeni maaşlar Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna aktarılacak. Bu noktada emekli zammı hesaplama işlemleri başlarken emekliye ek zam yapılacak mı sorusu da gündemde yer alıyor. Peki, Emekli Sandığı SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, emekli zammı 2024 Ocak son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı için ilk veri geldi! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

2023 TEMMUZ EMEKLİ ZAM ORANI BELLİ OLDU!

Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli zam oranı netleşti. 6 aylık SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli zammı yüzde 19,77, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 17,55 oldu.

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlıklar tarafından hazırlanan emekliye ek zam düzenlemesi torba yasaya eklendi ve teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Böylece emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Buna göre memur emeklisi, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 19,77'den yüzde 25'e yükseltildi.

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EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı için ilk veri geldi! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞLARI OCAK 2024'TE TEKRAR ARTACAK!

Bilindiği üzere emekli maaşları, Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam alıyor. Buna göre; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları Ocak 2024'te tekrar artacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 Temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece 2024 Ocak zammı için ilk veri belli oldu.

Öte yandan ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın yılsonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosu şekillendi.

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı için ilk veri geldi! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

TEMMUZ AYI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU! 2024 OCAK ZAMMI İÇİN İLK RAKAM ORTAYA ÇIKTI

(TÜİK) Temmuz enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda aylık %9,49 yıllık %47,83 olarak gerçekleşti. TÜFE bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,14, bir önceki yılın aynı ayına göre %47,83 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,45 olarak gerçekleşti.

TÜİK'in enflasyon açıklaması sonrası Ocak 2024 SSK ve Bağ-Kur emekli zammı hesaplamaları da yapılmaya başlandı.

EMEKLİ ZAMMI 2024 OCAK SON DAKİKA: Ocak zammı için ilk veri geldi! SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2023 yılının ilk enflasyon raporunu açıkladı. Merkez Bankası'nın 2023, 2024 ve 2025 yılı enflasyon tahminleri belli oldu.

Buna göre;

2023 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 58,

2024 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 33,

2025 yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 15 olarak tahmin edildi.

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