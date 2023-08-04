Emekli zammı 2024 Ocak son dakika: Emekliye ek zam var mı? Ocak zammı ile SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı için ilk rakam geldi ve böylece geri sayım resmen başlamış oldu. Yılda 2 kez artış yaşayan emekli ve memurların geliri 2024 Ocak zammı ile tekrar güncellenecek. 6 aylık enflasyon rakamları ile belirlenecek emekli zam oranı için ilk veri TÜİK tarafından açıklandı. Temmuz ayı enflasyon rakamları sonrası ise SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama işlemleri milyonların gündemindeki yerini aldı. Ekonomistlerin ve yılsonu tahminleri ile maaş zammı hesaplama tablosu araştırılıyor. Öte yandan emekliye ek zam var mı, yapılacak mı soruları da yanıt aramaya devam ediyor. Peki, SSK Bağkur en düşük emekli maaşı zammı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, 2024 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…