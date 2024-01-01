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Haberler Fotohaber Emekli zammı 2024 son dakika: Bu hafta zam oranı açıklanıyor! SSk, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:59 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:01

Emekli zammı 2024 son dakika: Bu hafta zam oranı açıklanıyor! SSk, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı 2024 Ocak zammı ile hesaplama yeniden başlıyor. Sayılı günlerin kaldığı yeni zam oranı için son beklenti gündemde. Bu hafta netleşmesi beklenen rakamlar sosyal yardımları da etkileyecek. Yeni yılın ilk günü son enflasyon oranının belli olacağı güne dair araştırmalar sürüyor. Emekli zammı 2024 son dakika haberleri ile takip ediliyor. Kalan son verinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı açıklaması beklenecek. Peki, SSK, Bağkur emekliye zam ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Emekli zammı 2024 son dakika: Bu hafta zam oranı açıklanıyor! SSk, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak milyonların gündeminde. Kök maaş düzenlemesi üzerine gelecek refah payı sonrası vatandaşlar yeni rakamları öğrenecek. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklanan asgari ücret 2024 sonrası belli olacak zam oranı SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı için ayrı ayrı hesaplanacak. Emekliye zam 2024 son dakika gelişmeleri yakın mercek altına alındı. İşte, emekli zammı hesaplama formülü…

Emekli zammı 2024 son dakika: Bu hafta zam oranı açıklanıyor! SSk, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRETİN ARDINDAN MEMURA EMEKLİYE ZAM MESAİSİ!

Geçtiğimiz günlerde Bakan Vedat Işıkhan tarafından açıklanan 2024 Ocak ayı itibarıyla geçerli olacak asgari ücret belli oldu. Yeni yılda net 17 bin 2 TL olarak uygulanacak yeni asgari maaşın işverene maliyetinde de 700 liralık devlet desteği uygulanacak.

İşsizlik maaşı, asgari ücretlinin kıdem tazminatı ve stajyer maaşları gibi kalemlerin ardından belirlenecek memur ve emekli zammı ile de sosyal yardımlarda değişiklik görülecek. İşte, değişecek kalemler ve son enflasyona göre emekli maaşı hesaplama tablosu!

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Emekli zammı 2024 son dakika: Bu hafta zam oranı açıklanıyor! SSk, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

YILDA İKİ KEZ 6 AYLIK ENFLASYON ZAMMI

Memurlar ve emekliler yılda iki kez Ocak ve Temmuz aylarında maaş artışı yaşıyor. Artış 6 aylık enflasyon oranlarına göre belirleniyor. Memurlar gelecek enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı ile değerlendirilirken emekliler ise refah payı açıklamasını bekliyor.

Bu yıl son enflasyon 3 Ocak günü belli oluyor!

Emekli zammı 2024 son dakika: Bu hafta zam oranı açıklanıyor! SSk, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İLE O KALEMLER DEĞİŞECEK!

Emeklilerin alacağı artışla birlikte dul ve yetim maaşları da güncellenecek. Buna göre vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur'lu ise bu kesime yapılan oran geçerli olacak. Emekli Sandığı mensubu ise bu sefer burada yapılacak yüzde 50 oran geçerli olacak.

Emekli zammı 2024 son dakika: Bu hafta zam oranı açıklanıyor! SSk, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Kıdem tazminatı tavanı da memurlara yapılacak zamla birlikte güncellenecek. Asgari ücretle birlikte asgari ücretlinin kıdem tazminatı belli olmuştu. Sırada tavan ücreti var.

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