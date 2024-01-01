Emekli zammı 2024 son dakika: Bu hafta zam oranı açıklanıyor! SSk, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:59
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:01
Emekli maaşı 2024 Ocak zammı ile hesaplama yeniden başlıyor. Sayılı günlerin kaldığı yeni zam oranı için son beklenti gündemde. Bu hafta netleşmesi beklenen rakamlar sosyal yardımları da etkileyecek. Yeni yılın ilk günü son enflasyon oranının belli olacağı güne dair araştırmalar sürüyor. Emekli zammı 2024 son dakika haberleri ile takip ediliyor. Kalan son verinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın refah payı açıklaması beklenecek. Peki, SSK, Bağkur emekliye zam ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?