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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu
Giriş Tarihi: 28.11.2023 13:08 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 13:13

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Son dakika haberi...Emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi geliyor. 2024 Ocak ayında 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrası refah payı hariç emekli zammı kesinleşecek. Bakan Mehmet Şimşek emekliye zam düzenlemesi başta olmak üzere milyonların alım gücünü artıracak adımlar için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak. SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı için emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? İşte hesaplanan rakamlara göre en düşük emekli maaşı dahil ek ödemeli kuruşu kuruşuna maaş tabloları...

METE DİRİCE
EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Son dakika haberleri...Emekliye zam düzenlemesi ile 16,9 milyon vatandaşın alım gücü artacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek emekli zammı başta olmak üzere asgari ücret ve memur zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Yeni yılda emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için 2 düzenleme yapılacak.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

HEM KÖK MAAŞI ARTACAK HEM DE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI YENİDEN BELİRLENECEK

Reel alım gücünü artırmak için birinci önceliği 'Tek haneli enflasyon' olarak belirleyen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2024 Ocak ayında emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı için yapılacak 2 düzenleme için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor.

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EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Bakan Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zamlarıyla vatandaşların alım gücü artsa bile enflasyon düşmeden kalıcı refah artışı olmayacağı düşüncesiyle; koordineli para ve maliye politikalarıyla enflasyonu kontrol almayı hedefliyor.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

Merkez Bankası Kasım ayında politika faizini yüzde 40 düzeyine çıkararak sıkı para politikasında kararlı olduğunu mesajını piyasalara verdi. 500 baz puanlık artış ile Gaye Erkan'ın göreve gelmesiyle 3150 baz puan faiz artırımı gerçekleşmiş oldu.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: İşte 7500 TL üstü alanların yeni emekli maaşı tablosu

TL REEL GETİRİ PATİKASINA GİRDİ

2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 36 düzeyinde olurken son yapılan faiz artırımı ile TL reel getiri patikasına giriş yaptı. Bununla beraber döviz kurunun enflasyon üzerindeki baskısı minimize olurken, KKM'den TL mevduata geçişler hızlandı.

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