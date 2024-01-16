Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Refah payı dahil yeni kök maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ne kadar emekli maaşı alırım?
Giriş Tarihi: 16.01.2024 21:04 Güncelleme Tarihi: 16.01.2024 21:08

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Refah payı dahil yeni kök maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ne kadar emekli maaşı alırım?

Son dakika haberi: Emekliye ek zam ve en düşük emekli aylığı netleşti. Emekli kök maaş zammı yüzde 5 refah payı ile yeniden yükselecek. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da Ocak-Haziran dönemi için 10 bin TL olarak belirlendi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası emekliye refah payı açıklamasını yaptı. İşte 4A, 4B, 4C ek zam ve ek ödeme ile kuruşu kuruşuna emekli kök maaş tabloları...

METE DİRİCE
EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Refah payı dahil yeni kök maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ne kadar emekli maaşı alırım?

Son dakika haberleri: Refah payı ile SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 olarak kesinleşti. Bu rakam refah payı hariç emekliye zam oranı oldu. Başkan Erdoğan emekli maaş zammı için bu rakamın yüzde 5 refah payı ile yüzde 42,6 seviyesine yükseleceğini açıkladı. SGK en düşük emekli maaşı da 10.000 TL olarak belirlendi.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Refah payı dahil yeni kök maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ne kadar emekli maaşı alırım?

REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 37,57 SEVİYESİNDEYDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon 2,93 olarak gerçekleşirken emekli ve memur zammı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon da yüzde 37,57 oldu. Bu rakam refah payı hariç doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na SSK, Bağ-Kur emeklileri için çalışma yapılması talimatını verdi. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için teknik ve bütçe çalışmaları tamamlandı.

Emekliler için bütçe sınırları sonuna kadar zorlandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Refah payı dahil yeni kök maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ne kadar emekli maaşı alırım?

EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 5, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DA 10 BİN TL

2024'ün ilk Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu rakama ilave yüzde 5 refah payı verileceğini açıkladı. Öte yandan SSK, Bağ-Kur emekli maaşı da 10.000 TL olarak belirlendi.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Refah payı dahil yeni kök maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ne kadar emekli maaşı alırım?

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI YÜZDE 42,6'YA YÜKSELDİ

Türkiye'de yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor. Bu nedenle hükümet, bütçe disiplini, ücret artışı-enflasyon artışı gibi tüm ekonomik göstergeleri beraber değerlendirerek çalışma Kabine Toplantısı'na geldi.

Bununla beraber milyonlarca emeklinin beklediği kararı Başkan Erdoğan açıkladı. Emekliye ek zam ile beraber nihai zam oranı yüzde 42,6 oldu.

EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Refah payı dahil yeni kök maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ne kadar emekli maaşı alırım?

KALICI ALIM GÜCÜNÜN ANAHTARI: TEK HANELİ ENFLASYON

Bakan Mehmet Şimşek, asgari ücret, emekli ve memur zammı ile milyonların alım gücü artsa bile bunun kalıcı olması için hedefi 'Tek haneli enflasyon' olarak belirledi. Ekonomide para ve maliye politikalarını eş güdümlü-koordineli bir zemine oturtan Bakan Şimşek emekliler için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorladı.

SON DAKİKA