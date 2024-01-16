EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Refah payı dahil yeni kök maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ne kadar emekli maaşı alırım?

REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI YÜZDE 37,57 SEVİYESİNDEYDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon 2,93 olarak gerçekleşirken emekli ve memur zammı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon da yüzde 37,57 oldu. Bu rakam refah payı hariç doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na SSK, Bağ-Kur emeklileri için çalışma yapılması talimatını verdi. Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı için teknik ve bütçe çalışmaları tamamlandı.

Emekliler için bütçe sınırları sonuna kadar zorlandı.