Giriş Tarihi: 16.01.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 16.01.2024
21:08
EMEKLİ ZAMMI 2024 SON DAKİKA: Refah payı dahil yeni kök maaş tablosu! SSK, Bağ-Kur ne kadar emekli maaşı alırım?
Son dakika haberi: Emekliye ek zam ve en düşük emekli aylığı netleşti. Emekli kök maaş zammı yüzde 5 refah payı ile yeniden yükselecek. SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı da Ocak-Haziran dönemi için 10 bin TL olarak belirlendi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası emekliye refah payı açıklamasını yaptı. İşte 4A, 4B, 4C ek zam ve ek ödeme ile kuruşu kuruşuna emekli kök maaş tabloları...