Emekli zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Işıkhan’dan açıklama!

Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:58
Güncelleme Tarihi: 29.01.2024
09:58
Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı zammı için gözler şimdi Resmi Gazete'de. SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25'e yükseltildi. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye çıkarıldı. Söz konusu düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi. Bu noktada ise ''Emekli zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Emekli maaş farkları, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılacak. Peki, 2024 SSK Bağkur emekli zammı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar.