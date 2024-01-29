Emekli zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Işıkhan’dan açıklama!

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yasa çıkmadan önce maaşlarını aldıkları için sadece yüzde 37,57 oranındaki enflasyon farkı eklenerek aylıklarını aldılar. Daha sonra refah payı ve taban maaş düzenlemesi çıktı.

Bu nedenle 11,68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban maaş farkları 29 Ocak - 4 Şubat haftasında hesaplara geçmiş olacak.