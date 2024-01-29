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Haberler Fotohaber Emekli zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Işıkhan'dan açıklama!
Giriş Tarihi: 29.01.2024 09:58 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 09:58

Emekli zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Işıkhan'dan açıklama!

Emekliye ek zam ve en düşük emekli maaşı zammı için gözler şimdi Resmi Gazete'de. SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı yüzde 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25'e yükseltildi. En düşük emekli maaşı da 10 bin TL'ye çıkarıldı. Söz konusu düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Meclis'te kabul edildi. Bu noktada ise ''Emekli zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Emekli maaş farkları, düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından hesaplara yatırılacak. Peki, 2024 SSK Bağkur emekli zammı ne zaman yürürlüğe girecek? İşte detaylar.

Emekli zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Işıkhan’dan açıklama!

2024 Ocak-Haziran dönemini kapsayan SSK ve Bağkur emekli zam oranı 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25'e yükseldi. Düzenleme TBMM Genel Kurul'unda kabul edilerek yasalaştı. Ocak aylıkları refah payı hariç hesaplara yatırıldı. Bakan Işıkhan, ek zammın Resmi Gazete'de yayınlandıktan sonra ödemelerin 1 hafta sonra yatacağını bildirdi. Bu noktada ise kararın yürürlüğe gireceği tarih araştırılmaya başlandı. Emekli zammı Resmi Gazete'de yayınlandı mı? sorusu milyonlarca SSK ve Bağkur emeklisinin gündeminde yerini aldı. Peki, 2024 emekli zammı ne zaman yürürlüğe girecek?

Emekli zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Işıkhan’dan açıklama!

EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 11,68 OLDU!

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte refah payı hariç memur ve emekli zam oranı netleşti.

6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, memur zammı ise toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik artışla birlikte yüzde 49,25 oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak-Temmuz artış oranına 11,68 puanlık refah payı eklendi. Böylece tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapılmış oldu.

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Emekli zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Işıkhan’dan açıklama!

EMEKLİYE EK ZAM MECLİS'TEN GEÇTİ!

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti ve torba yasaya eklendi.

SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 49,25 artış yapılmasını da içeren çalışma hayatına ilişkin kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı.

Emekli zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Işıkhan’dan açıklama!

EMEKLİ ZAMMI RESMİ GAZETE'DE NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Emekliye üçüncü zamma ilişkin yasal düzenleme, Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek

Ancak ne zaman yürürlüğe gireceği ile ilgili net tarih açıklaması gelmedi. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması halinde haberlerimizde yer vereceğiz.

Emekli zammı Resmi Gazete’de yayınlandı mı? 2024 SSK Bağkur emekli maaşı zammı ne zaman yürürlüğe girecek? Bakan Işıkhan’dan açıklama!

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yasa çıkmadan önce maaşlarını aldıkları için sadece yüzde 37,57 oranındaki enflasyon farkı eklenerek aylıklarını aldılar. Daha sonra refah payı ve taban maaş düzenlemesi çıktı.

Bu nedenle 11,68 puanlık refah payı ve 10 bin lira taban maaş farkları 29 Ocak - 4 Şubat haftasında hesaplara geçmiş olacak.

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