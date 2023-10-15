EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: İşte ilk tahminler! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekliye zam son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşlarında uygulanacak iyileştirme için yeniden durum değerlendirmesi yapacaklarını açıkladı. 5 bin TL'lik emekli cumhuriyet bayramı ikramiyesi ardından yeni gündem emekli zammı 2024 Ocak oranı. Enflasyon rakamları birikmeye devam ederken ilk tahminler masada yerini almaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talimat verilen iki bakanlık yoğun çalışmalara başladı. ''Ne kadar emekli maaşı alırım, en düşük maaş ne kadar olacak, ek zam gelecek mi'' gibi sorular ardı ardına sıralanıyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu…