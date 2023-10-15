EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: İşte ilk tahminler! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için çalışmalarına devam ediyor. Son durum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı:

"En düşük emekli maaşı Aralık 2022'de 3.500, bugün 7.500 TL, en düşük memur maaşı da yine manşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı, reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik.