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Haberler Fotohaber EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: İşte ilk tahminler! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 15.10.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 15.10.2023 10:09

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: İşte ilk tahminler! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekliye zam son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli maaşlarında uygulanacak iyileştirme için yeniden durum değerlendirmesi yapacaklarını açıkladı. 5 bin TL'lik emekli cumhuriyet bayramı ikramiyesi ardından yeni gündem emekli zammı 2024 Ocak oranı. Enflasyon rakamları birikmeye devam ederken ilk tahminler masada yerini almaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından talimat verilen iki bakanlık yoğun çalışmalara başladı. ''Ne kadar emekli maaşı alırım, en düşük maaş ne kadar olacak, ek zam gelecek mi'' gibi sorular ardı ardına sıralanıyor. Peki, emekli maaş zammı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu…

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: İşte ilk tahminler! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

Emekli zammı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. Bakan Işıkhan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de çalışmalara destek veriyor. Meclise sunulacak çalışmalar arasında yer alan emekli maaş zammı 2024 Ocak ayı için araştırılıyor. Öte yandan beklenen çalışmalar arasında ev hanımlarına emeklilik, esnafa EYT gibi çalışmalar da yer alıyor. SSK Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama işlemleri başladı. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekliye zam son durum…

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: İşte ilk tahminler! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE ÖDEMESİ GELİYOR!

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 9 Ekim Pazartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de toplandı. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklayan Başkan Erdoğan, emeklilere müjde verdi.

Başkan Erdoğan, açıklamasında ''Emeklilerimizi rahatlatacak yeni bir karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık.'' ifadelerini kullandı.

Ek emekli ödeneği, Kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.

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EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: İşte ilk tahminler! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

BAKAN IŞIKHAN'DAN EMEKLİ DÜZENLEMESİNDE SON DURUM

Ak Parti Gaziantep İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Vedat Işıkhan emekli maaşları hakkında açıklamada buludu:

"Hafta başında Sayın Cumhurbaşkanımızın da duyurduğu üzere 12,2 milyon emeklimizi kapsayan 5 bin liralık ödememizin kararını açıkladık. İnşallah yılbaşı itibarıyla da maaşlarda yapılacak iyileştirmelere dair yeniden bir durum değerlendirmesi yaparak gereken adımları atacağız. Ben buradan bir kez daha hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: İşte ilk tahminler! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

BAKAN ŞİMŞEK'TEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı SSK, Bağ-Kur emekli zammı için çalışmalarına devam ediyor. Son durum Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklandı:

"En düşük emekli maaşı Aralık 2022'de 3.500, bugün 7.500 TL, en düşük memur maaşı da yine manşet enflasyonun en az iki katı kadar arttı, reel olarak bizim büyümemizin çok ötesinde toplumun tüm kesimlerine reel olarak çok büyük artışlar verdik.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA 2024 OCAK: İşte ilk tahminler! En düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama tablosu

Önümüzdeki dönemde emeklilerimizi tabii iki önceliklendireceğiz, ama enflasyonu tek haneye indireceksek gelirler politikamızın da buna uygun olması gerekiyor, öteki türlü bir sarmala giriyorsunuz, bu kısır döngüyü kırmamız lazım, bu kısırdöngüyü para politikasını rasyonelleştirerek, mali politikası ile yapacağız"

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