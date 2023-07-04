EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Devrim gibi düzenleme geliyor! İşte Temmuz 2023 emekli maaşı hesaplama tablosu: Emekliye zam ne kadar?

Giriş Tarihi: 04.07.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 16:56

Son dakika emekli zammı haberi...Emekli maaşı düzenlemesi ve 2023 Temmuz zammı ile milyonların alım gücü yükselecek. Yarın 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası emekliye zam rakamları refah payı hariç kesinleşecek. Sonrasında Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma devreye girecek ve SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için refah payı belli olacak. 3 veri emekli maaş zammı için referans olacak. Peki emekliye zam ne kadar olacak? Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte kademeli Temmuz zammı ile emekli maaşı hesaplama tablosu...