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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Devrim gibi düzenleme geliyor! İşte Temmuz 2023 emekli maaşı hesaplama tablosu: Emekliye zam ne kadar?
Giriş Tarihi: 04.07.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023 16:56

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Devrim gibi düzenleme geliyor! İşte Temmuz 2023 emekli maaşı hesaplama tablosu: Emekliye zam ne kadar?

Son dakika emekli zammı haberi...Emekli maaşı düzenlemesi ve 2023 Temmuz zammı ile milyonların alım gücü yükselecek. Yarın 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası emekliye zam rakamları refah payı hariç kesinleşecek. Sonrasında Çalışma Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışma devreye girecek ve SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için refah payı belli olacak. 3 veri emekli maaş zammı için referans olacak. Peki emekliye zam ne kadar olacak? Zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak? İşte kademeli Temmuz zammı ile emekli maaşı hesaplama tablosu...

METE DİRİCE
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Devrim gibi düzenleme geliyor! İşte Temmuz 2023 emekli maaşı hesaplama tablosu: Emekliye zam ne kadar?

Son dakika haberleri...Emekli zammı düzenlemesi EYT'lilerinde maaşlarının bağlanması ile 15,5 milyon civarında vatandaşı ilgilendiriyor. Emekliye zam düzenlemesi geliyor. 6 aylık enflasyon oranı yarın belli olacak. Bu rakamlar refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı olacak. Nihai zam oranları refah payı ile birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yaptığı çalışmayla ortaya çıkacak. Emekliye kademeli zam formülü en güçlü seçenek olarak masada bulunuyor.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Devrim gibi düzenleme geliyor! İşte Temmuz 2023 emekli maaşı hesaplama tablosu: Emekliye zam ne kadar?

EMEKLİYE ZAM DÜZENLEMESİ İÇİN NEFESLER TUTULDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' talimatı sonrası Mart ayından itibaren emekliye zam düzenlemesi, memura zam, asgari ücrete temmuz zammı çalışmalarını yürüttü.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Devrim gibi düzenleme geliyor! İşte Temmuz 2023 emekli maaşı hesaplama tablosu: Emekliye zam ne kadar?

İlk düzenleme asgari ücrete zam adımı oldu. 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret yüzde 34 artışla net 11 bin 402 olarak belirlendi. Sıra emekli zammı ve memur maaşları düzenlemesine geldi.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Devrim gibi düzenleme geliyor! İşte Temmuz 2023 emekli maaşı hesaplama tablosu: Emekliye zam ne kadar?

REFAH PAYI HARİÇ EMEKLİ ZAMMI YARIN BELLİ OLUYOR

6 aylık enflasyon oranı 5 Temmuz günü yarın saat 10:00'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK= Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla netleşecek. TÜİK 3 Temmuz 2023'te yayımlanacağı duyurulan Haziran ayı enflasyon verilerini Kurban Bayramı nedeniyle 5 Temmuz'da yayımlayacağını daha önce duyurmuştu.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Devrim gibi düzenleme geliyor! İşte Temmuz 2023 emekli maaşı hesaplama tablosu: Emekliye zam ne kadar?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLACAK?

AA Finans'ın enflasyon beklenti anketi Haziran ayı enflasyon rakamlarının yüzde 3,91, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ise yüzde 2,81 olacağına işaret etti.

Bu iki veri beraber değerlendirildiğinde 6 aylık enflasyon için beklenti yüzde 18-20 arasında gerçekleşecek.

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