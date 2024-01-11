Giriş Tarihi: 11.01.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 11.01.2024
15:48
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 maaş farkları tablosu! Emekliye ek zam ve SGK kök maaş dahil 3 formül
Son dakika haberi: Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, memur zammı da yüzde 49,25 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber zamlı emekli ve memur maaşları için ödemelerde geri sayım başladı. Ayrıca SSK, Bağ-Kur emeklisi için refah payı düzenlemesi yapılacak. Emekliye ek zam düzenlemesi için tarih belli oldu. SGK emekliye ek zam için kök maaş zammı dahil 3 formül masada. 4a, 4b, 4c zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim ne kadar maaş farkı alacak? e-Devlet'teki artış oranı ne anlama geliyor? İşte Ocak 2024 maaş farkları tablosu ve tüm detaylar...