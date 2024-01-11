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Haberler Fotohaber EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 maaş farkları tablosu! Emekliye ek zam ve SGK kök maaş dahil 3 formül
Giriş Tarihi: 11.01.2024 15:37 Güncelleme Tarihi: 11.01.2024 15:48

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 maaş farkları tablosu! Emekliye ek zam ve SGK kök maaş dahil 3 formül

Son dakika haberi: Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olurken, memur zammı da yüzde 49,25 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber zamlı emekli ve memur maaşları için ödemelerde geri sayım başladı. Ayrıca SSK, Bağ-Kur emeklisi için refah payı düzenlemesi yapılacak. Emekliye ek zam düzenlemesi için tarih belli oldu. SGK emekliye ek zam için kök maaş zammı dahil 3 formül masada. 4a, 4b, 4c zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Kim ne kadar maaş farkı alacak? e-Devlet'teki artış oranı ne anlama geliyor? İşte Ocak 2024 maaş farkları tablosu ve tüm detaylar...

FARUK ERDEM
EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 maaş farkları tablosu! Emekliye ek zam ve SGK kök maaş dahil 3 formül

Son dakika haberleri: Ocak 2024 emekli zammı refah payı hariç 37,57 olarak kayıtlara geçerken, hükümet emekliye ek zam için düğmeye bastı. Emekli maaşı ödemesini ay başında zamsız alan memur emeklisi de yüzde 49,25 zam aldı. Maaş farkı da ayrıca hesaplara yatacak. Kim ne kadar maaş farkı alacak? Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 maaş farkları tablosu! Emekliye ek zam ve SGK kök maaş dahil 3 formül

EMEKLİYE EK ZAM İÇİN ÇALIŞMA YAPILDI

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte milyonlarca emeklinin zam oranları da netleşmeye başladı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme ile birlikte yüzde 49,25 oranında zam oluştu. Arada 11,68 puanlık fark olması ek artış ve refah payı konularını gündeme taşıdı.

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EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 maaş farkları tablosu! Emekliye ek zam ve SGK kök maaş dahil 3 formül

Ancak bu zamlardan sonra özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme memur emeklileri için de fark ödemesi gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme konusunda alternatifli bir çalışma yaptı.

Burada hem teknik çalışma yapılarak iyileştirmelerin farklı maaş gruplarına nasıl yansıtılacağı hem de bütçe dengeleri açısından maliyet hesaplamaları yapıldı.

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 maaş farkları tablosu! Emekliye ek zam ve SGK kök maaş dahil 3 formül

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN 3 FORMÜL

Yapılan çalışmalarda üç ihtimalli bir iyileştirmenin gündeme geldiği belirtiliyor. Bu ihtimallere göre artışlar şu şekilde olabilir:

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 maaş farkları tablosu! Emekliye ek zam ve SGK kök maaş dahil 3 formül

BİRİNCİ İHTİMAL

KÖK MAAŞ+ORANSAL ZAM+ENFLASYON FARKI (Yüzde 37,57): Burada kök aylıklara düşükten başlamak üzere bir artış yapılıp belli bir seviyeye çekilmesi sonra da yüzde 37,57'lik 6 aylık enflasyon artışının eklenmesi söz konusu olacak.

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