EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 maaş farkları tablosu! Emekliye ek zam ve SGK kök maaş dahil 3 formül

Ancak bu zamlardan sonra özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme memur emeklileri için de fark ödemesi gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ek iyileştirme konusunda alternatifli bir çalışma yaptı.

Burada hem teknik çalışma yapılarak iyileştirmelerin farklı maaş gruplarına nasıl yansıtılacağı hem de bütçe dengeleri açısından maliyet hesaplamaları yapıldı.