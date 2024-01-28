Giriş Tarihi: 28.01.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
12:48
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tek tablo tüm hesaplar: Resmi Gazete'de yayımlanıyor! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 49,25'e yükselirken, en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıktı. Emekliye ek zam düzenlemeleri Meclis'ten geçerek yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giriyor. Milyonlarca emekli yüzde 11,68'lik refah payı ile beraber vergi iadesi kapsamında ek ödeme de alacak. SSK, Bağ-Kur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte milyonların merak ettiği tarih ve tek tabloda tüm hesaplar...