Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tek tablo tüm hesaplar: Resmi Gazete'de yayımlanıyor! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 28.01.2024 12:48 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 12:48

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tek tablo tüm hesaplar: Resmi Gazete'de yayımlanıyor! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Son dakika haberi: SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 49,25'e yükselirken, en düşük emekli maaşı da 10 bin liraya çıktı. Emekliye ek zam düzenlemeleri Meclis'ten geçerek yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giriyor. Milyonlarca emekli yüzde 11,68'lik refah payı ile beraber vergi iadesi kapsamında ek ödeme de alacak. SSK, Bağ-Kur maaş farkı ne zaman yatacak? İşte milyonların merak ettiği tarih ve tek tabloda tüm hesaplar...

FARUK ERDEM
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tek tablo tüm hesaplar: Resmi Gazete’de yayımlanıyor! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri: Emekli maaşı zammı Temmuz döneminde yüzde 25 olurken, bu dönem yüzde 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25 olarak uygulanacak. Nisan ayında 7.500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşı ise 10 bin TL'ye yükseldi. Memur zammı hem asgari ücret hem de emekli maaşı zammı için belirleyici oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile memur emeklisi ile eşitlenerek yüzde 49,25 olarak belirlendi. 10 bin TL en düşük emekli maaşı ve refah payı kaynaklı maaş farkları hesaplara ayrıca yatacak. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Düzenleme Meclis'te yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tek tablo tüm hesaplar: Resmi Gazete’de yayımlanıyor! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'EŞİTLEYİN' TALİMATI SONRASI EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 11,68 OLDU

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 16 milyon emekli ve memurun 2024 Ocak-Temmuz 6 aylık maaşları da belli oldu. Bilindiği gibi 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 çıkmıştı. Memurlar ve memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 15'lik artışla birlikte yüzde 49,25 oranında zam aldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de Ocak-Temmuz artış oranına 11,68 puanlık refah payı eklenerek memur emeklileriyle eşitlendi. Böylece tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapılmış oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tek tablo tüm hesaplar: Resmi Gazete’de yayımlanıyor! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

EMEKLİYE EK ZAM DÜZENLEMELERİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANIYOR

Emekliye refah payı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nun geçti ve torba yasa eklendi. Daha sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaştı. Emekliye ek zam için son bir aşama kaldı. Düzenlemeler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın talimatıyla SGK hazırlıklarını yapıyor. Resmi Gazete sonrası emekli maaş farkı ödemeleri için SGK harekete geçecek.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tek tablo tüm hesaplar: Resmi Gazete’de yayımlanıyor! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

İlk etapta yüzde 37,57 oranında enflasyon artışı eklenmiş maaşlarını alan emekliler için şimdide 11,68 puanlık zam farkları da yatırılacak. Bu arada taban maaş da 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartılmış oldu. Bu rakamın altında kalan tüm emekli aylıkları Hazine desteği ile 10 bin TL'ye tamamlanacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tek tablo tüm hesaplar: Resmi Gazete’de yayımlanıyor! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Tüm bu artışlarla birlikte emeklilere ayrıca vergi iadesi kapsamında yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Bu yüzde 4'lük ek ödemeler zamlı maaş üzerinden hesaplanıyor ve bankaya toplam olarak yatırılıyor.

SON DAKİKA