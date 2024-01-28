EMEKLİ MAAŞI ZAMMI SON DAKİKA: Tek tablo tüm hesaplar: Resmi Gazete’de yayımlanıyor! Emekli maaş farkları ne zaman yatacak?

Son dakika haberleri: Emekli maaşı zammı Temmuz döneminde yüzde 25 olurken, bu dönem yüzde 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25 olarak uygulanacak. Nisan ayında 7.500 TL'ye çıkarılan en düşük emekli maaşı ise 10 bin TL'ye yükseldi. Memur zammı hem asgari ücret hem de emekli maaşı zammı için belirleyici oldu. SSK ve Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile memur emeklisi ile eşitlenerek yüzde 49,25 olarak belirlendi. 10 bin TL en düşük emekli maaşı ve refah payı kaynaklı maaş farkları hesaplara ayrıca yatacak. Emekli maaş farkları ne zaman yatacak? Düzenleme Meclis'te yasalaştı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.