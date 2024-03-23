Giriş Tarihi: 23.03.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024
13:04
EMEKLİYE MÜJDE SON DAKİKA: Yeni düzenlemeler geliyor! AK Parti: Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim
Son dakika haberi: Ocak 2024 döneminde emekli maaşı zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseldi. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseldi. Emekli ikramiyesi de 3 bin TL oldu. Son olarak banka promosyonu yüzde 166 artışla 8-12 bin TL bandına yükseldi. Öte yandan emeklilerin giderlerini azaltıcı ve gelirlerini artıracak yeni düzenlemeler geliyor. AK Parti'den heyecanlandıran açıklama geldi: Ankara ve İstanbul Mitinglerinde Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim.