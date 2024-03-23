Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber EMEKLİYE MÜJDE SON DAKİKA: Yeni düzenlemeler geliyor! AK Parti: Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim
Giriş Tarihi: 23.03.2024 12:49 Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 13:04

EMEKLİYE MÜJDE SON DAKİKA: Yeni düzenlemeler geliyor! AK Parti: Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim

Son dakika haberi: Ocak 2024 döneminde emekli maaşı zammı yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25'e yükseldi. En düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseldi. Emekli ikramiyesi de 3 bin TL oldu. Son olarak banka promosyonu yüzde 166 artışla 8-12 bin TL bandına yükseldi. Öte yandan emeklilerin giderlerini azaltıcı ve gelirlerini artıracak yeni düzenlemeler geliyor. AK Parti'den heyecanlandıran açıklama geldi: Ankara ve İstanbul Mitinglerinde Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim.

EMEKLİYE MÜJDE SON DAKİKA: Yeni düzenlemeler geliyor! AK Parti: Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim

Son dakika haberleri: Emeklilere yönelik düzenlemeler hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz" dedi. İstanbul ve Ankara Mitinglerinde tüm gözler Başkan Erdoğan'da olacak? Emekliye müjdesi ne olacak?

EMEKLİYE MÜJDE SON DAKİKA: Yeni düzenlemeler geliyor! AK Parti: Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim

2024 EMEKLİLER YILI İLAN EDİLDİ

2024 yılını emekliler yılını ilan eden hükümet adım adım düzenlemeleri hayata geçiriyor.

SSK, Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57 olarak açıklandı. Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bu oran yüzde 11,68 ilave artışla yüzde 49,25 olarak uygulandı. Maaş farklarını tüm emekliler aldı.

Hazine desteğiyle uygulanan taban maaşlar arttı. En düşük emekli maaşı Ocak-Haziran dönemi için 7500 TL'den 10000 TL'ye çıkarıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EMEKLİYE MÜJDE SON DAKİKA: Yeni düzenlemeler geliyor! AK Parti: Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim

2000 TL olarak uygulanan bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarıldı. Böylece tüm emekliler 2024 yılında 6 bin TL ikramiye ödemesi alacak.

Düzenlemelerden dul ve yetimler de faydalandı.

Kamu bankalarında promosyon alt sınırı yüzde 166'nın üzerinde artışla 3000 TL'den 8000 TL'ye, üst sınırı ise 5000 TL'den 12000 TL'ye yükseldi.

Sırada emeklilerin gelirlerini artırıcı giderlerini azaltıcı adımlar var.

EMEKLİYE MÜJDE SON DAKİKA: Yeni düzenlemeler geliyor! AK Parti: Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim

AK PARTİ'DEN EMEKLİLERİ HEYECANLANDIRAN AÇIKLAMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük Ankara mitingi öncesi açıklamalarda bulunan Akbaşoğlu emeklilere yönelik düzenlemeler için, "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" dedi.

EMEKLİYE MÜJDE SON DAKİKA: Yeni düzenlemeler geliyor! AK Parti: Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim

Akbaşoğlu açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Dün Çankırı'da muhteşem bir kalabalık vardı. Bugün de büyük Ankara mitingindeyiz. Buradan da Cumhurbaşkanımız ulusal ve uluslararası önemli mesajlar verecek.

Emekliler bizim başımızın tacı. Çalışanlar başımızın tacı. Üreten ve Türkiye'yi büyüten çalışan kesim söz konusu ve emekli olarak primlerle orantılı karşılığın alan 16 milyon emekli insanımız var. 2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri ve yansıdı. Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli.

SON DAKİKA