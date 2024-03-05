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Haberler Fotohaber EMEKLİYE YENİ ZAM HESABI SON DAKİKA: En az yüzde 21 + refah payı! Merkez Bankası o rakamı açıkladı
Giriş Tarihi: 05.03.2024 06:43 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 06:43

EMEKLİYE YENİ ZAM HESABI SON DAKİKA: En az yüzde 21 + refah payı! Merkez Bankası o rakamı açıkladı

Son dakika haberi: Emekli maaşı zammı için belirleyici olan enflasyon verileri açıklanıyor. 2 aylık veriye göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine 11,53 puanlık artış kesinleşirken, Merkez Bankası'nın yüzde 73'lük Mayıs ayı enflasyon tahmini dikkat çekti. Peki 5 aylık emekli ve memur zam oranı kaç çıkacak? 6 ay sonunda kim ne kadar maaş zammı alacak? İpucunu Merkez Bankası verdi. İşte o hesap…

FARUK ERDEM
EMEKLİYE YENİ ZAM HESABI SON DAKİKA: En az yüzde 21 + refah payı! Merkez Bankası o rakamı açıkladı

Son dakika haberleri: Milyonlara Ocak ayında yapılan enflasyon ve refah payı artışlarının yansıtıldığı emekli maaşları ödenmeye devam ediyor. 2024 yılının 2. emekli maaşı zammı Temmuz ayında belli olacak. Emekliye zam düzenlemesi için 2 kritik enflasyon verisi açıklandı.

EMEKLİYE YENİ ZAM HESABI SON DAKİKA: En az yüzde 21 + refah payı! Merkez Bankası o rakamı açıkladı

Milyonlarca emekliye Ocak ayında yapılan enflasyon ve refah payı artışlarının yansıtıldığı maaşlar ödenmeye devam ediyor. Buna göre memur emeklileri yüzde 49,25 oranında zam ve enflasyon farkı alırken SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 37,57 çıkan altı aylık enflasyon oranına 11,68 puan refah payı eklenerek yüzde 49,25 artış yapılmıştı.

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EMEKLİYE YENİ ZAM HESABI SON DAKİKA: En az yüzde 21 + refah payı! Merkez Bankası o rakamı açıkladı

Böylece yüzde 49,11 yapılan asgari ücret artışıyla birlikte tüm memurların ve emeklilerin zam oranları da yüzde 49,25 rakamında eşitlenmiş oldu. Bu arada taban maaş da yüzde 33 artırılarak 7.500 TL'den 10 bin liraya çıkartıldı.

EMEKLİYE YENİ ZAM HESABI SON DAKİKA: En az yüzde 21 + refah payı! Merkez Bankası o rakamı açıkladı

Emekliler bu yine maaşları 6 ay boyunca alacaklar ve yılın ikinci yarısından itibaren maaşları yeniden belirlenecek. Temmuz ayında yapılacak artışları da yine enflasyon rakamları belirleyecek. Açıklanan Şubat ayı enflasyonuna göre emekliler ve memurlar için 2 aylık enflasyon oranı 11,54 çıktı.

EMEKLİYE YENİ ZAM HESABI SON DAKİKA: En az yüzde 21 + refah payı! Merkez Bankası o rakamı açıkladı

Bu orana 4 aylık veri daha ekleniyor. Bilindiği gibi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 6 aylık enflasyonu eklenirken memurlar ve memur emeklileri için yüzde 10 oranında Temmuz ayı için toplu sözleşme artışı var. Onlar da Ocak'ta yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşme artışının üzerinde oluşan enflasyonu fark olarak alacaklar.

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