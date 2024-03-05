Giriş Tarihi: 05.03.2024 06:43
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
06:43
EMEKLİYE YENİ ZAM HESABI SON DAKİKA: En az yüzde 21 + refah payı! Merkez Bankası o rakamı açıkladı
Son dakika haberi: Emekli maaşı zammı için belirleyici olan enflasyon verileri açıklanıyor. 2 aylık veriye göre SSK ve Bağ-Kur emeklisine 11,53 puanlık artış kesinleşirken, Merkez Bankası'nın yüzde 73'lük Mayıs ayı enflasyon tahmini dikkat çekti. Peki 5 aylık emekli ve memur zam oranı kaç çıkacak? 6 ay sonunda kim ne kadar maaş zammı alacak? İpucunu Merkez Bankası verdi. İşte o hesap…