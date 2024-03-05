EMEKLİYE YENİ ZAM HESABI SON DAKİKA: En az yüzde 21 + refah payı! Merkez Bankası o rakamı açıkladı

Bu orana 4 aylık veri daha ekleniyor. Bilindiği gibi SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına 6 aylık enflasyonu eklenirken memurlar ve memur emeklileri için yüzde 10 oranında Temmuz ayı için toplu sözleşme artışı var. Onlar da Ocak'ta yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşme artışının üzerinde oluşan enflasyonu fark olarak alacaklar.