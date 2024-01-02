Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
12:11
EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 3 formül masaya geldi! 2024 kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Son dakika haberi: Emekliye zam düzenlemeleri için geri sayım başladı. Yarın TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı yani refah payı hariç 2024 SSK, Bağ-Kur emekli zammı belli olacak. Bununla beraber Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme yapılacak. Özellikle düşük gelir grubu gözetilerek atılacak adımlarla alım gücü artacak. Bakan Mehmet Şimşek bütçeyi sonuna kadar zorlayacak. Emekli maaşı artışları için masaya 3 formül geldi. 6 aylık enflasyon beklentisi ne oldu? İşte rakamlarla maaş zammı tablosu...