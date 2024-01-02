EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 3 formül masaya geldi! 2024 kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Emekliye kök maaş zammı, 3 Ocak Çarşamba günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla refah payı hariç belli olacak. Bundan sonra 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenleme devreye girecek. Refah payı, seyyanen zam ve taban aylıkların artışı için TBMM'nin onayı gerekiyor.