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Haberler Fotohaber EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 3 formül masaya geldi! 2024 kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 12:11

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 3 formül masaya geldi! 2024 kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi: Emekliye zam düzenlemeleri için geri sayım başladı. Yarın TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı yani refah payı hariç 2024 SSK, Bağ-Kur emekli zammı belli olacak. Bununla beraber Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere emekli kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 2 düzenleme yapılacak. Özellikle düşük gelir grubu gözetilerek atılacak adımlarla alım gücü artacak. Bakan Mehmet Şimşek bütçeyi sonuna kadar zorlayacak. Emekli maaşı artışları için masaya 3 formül geldi. 6 aylık enflasyon beklentisi ne oldu? İşte rakamlarla maaş zammı tablosu...

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EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 3 formül masaya geldi! 2024 kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri: Emekliye kök maaş zammı, 3 Ocak Çarşamba günü TÜİK'in Aralık ayı enflasyon oranını açıklamasıyla refah payı hariç belli olacak. Bundan sonra 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı için yapılacak düzenleme devreye girecek. Refah payı, seyyanen zam ve taban aylıkların artışı için TBMM'nin onayı gerekiyor.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 3 formül masaya geldi! 2024 kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

6 AYLIK ENFLASYON ORANI SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI İÇİN BELİRLEYİCİ OLACAK

Milyonlar Aralık ayı enflasyon rakamlarına odaklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranını duyuracak. 6 aylık enflasyon oranı sonrası refah payı hariç emekli kök maaş zammı belli olacak.

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EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 3 formül masaya geldi! 2024 kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLER İÇİN 2 DÜZENLEME YAPILACAK

Ocak 2024'te özellikle düşük gelir grubu gözetilerek emeklilerin gelirini artıracak 2 düzenleme birden yapılacak:

  • SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı
  • En düşük emekli maaşı yeniden belirlenecek

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 3 formül masaya geldi! 2024 kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Tüm bunların yanında refah payı ve seyyanen zam masada olacak. Refah payı, seyyanen zam ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

EMEKLİYE ZAM SON DAKİKA: 3 formül masaya geldi! 2024 kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI İÇİN PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ SONUÇLANDI

Merkez Bankası 2023 yılının son anketini paylaştı. Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımlandı. Buna göre 2023 yılının tamamı için enflasyon beklentisi yüzde 65,39 oldu. Buna beklentinin gerçekleşmesi durumunda Tüketici Fiyat Endeksi'nin 1866,34 seviyesine yükselmesi bekleniyor.

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