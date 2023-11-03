Giriş Tarihi: 03.11.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 16:25

EMEKLiYE ZAM SON DAKİKA: Ocak 2024'te iki düzenleme birden geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Emekli maaşları için Ocak ayında 2 düzenleme birden yapılacak. 2023 yılının son 2 aylarına girilirken emekliye zam için çalışmalar hızlandı. Emekli maaşı zammı için belirleyici olacak verilerden Ekim ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın koordineli çalışmasıyla yapılacak düzenlemelerle hem 7.500 TL olarak uygulanan 'En düşük emekli maaşı' artacak hem de Ocak zammı ile beraber tüm emekli maaşları zam alacak. Öte yandan refah payı hariç 4 aylık zam oranı kesinleşirken ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri belli oldu. İşte milyonların merak ettiği zam hesapları...