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Haberler Fotohaber EMEKLiYE ZAM SON DAKİKA: Ocak 2024'te iki düzenleme birden geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.11.2023 16:25 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 16:25

EMEKLiYE ZAM SON DAKİKA: Ocak 2024'te iki düzenleme birden geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri...Emekli maaşları için Ocak ayında 2 düzenleme birden yapılacak. 2023 yılının son 2 aylarına girilirken emekliye zam için çalışmalar hızlandı. Emekli maaşı zammı için belirleyici olacak verilerden Ekim ayı enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Vedat Işıkhan'ın koordineli çalışmasıyla yapılacak düzenlemelerle hem 7.500 TL olarak uygulanan 'En düşük emekli maaşı' artacak hem de Ocak zammı ile beraber tüm emekli maaşları zam alacak. Öte yandan refah payı hariç 4 aylık zam oranı kesinleşirken ekonomistlerin ve Merkez Bankası'nın yıl sonu tahminleri belli oldu. İşte milyonların merak ettiği zam hesapları...

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EMEKLiYE ZAM SON DAKİKA: Ocak 2024’te iki düzenleme birden geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberi...Emekli maaşı zammı için 4 aylık rakamlar Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası belli oldu. Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ile beraber tüm emekli maaşları için düzenleme yapılacak. Emekli zammı düzenlemesi yaklaşık 15,5 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. En düşük emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak?

EMEKLiYE ZAM SON DAKİKA: Ocak 2024’te iki düzenleme birden geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI DÜZENLEMESİ İÇİN BAKAN ŞİMŞEK BÜTÇE ÇALIŞMASINI YÜRÜTÜYOR

Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle beraber mali disiplin ve enflasyonda yol haritası belirlendi. OVP'nin Türkiye Yüzyılı'nın ekonomik temellerini atması ve mali disiplin konusunda yol haritasının çizilmesi sonrası emekliye zam düzenlemesi öncelikli gündem halini aldı.

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EMEKLiYE ZAM SON DAKİKA: Ocak 2024’te iki düzenleme birden geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 15 milyonu aşkın emekliyi ilgilendiren Ocak zammı için bütçe çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bakan Recep Tayyip Erdoğan, emekliler için bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi.

EMEKLiYE ZAM SON DAKİKA: Ocak 2024’te iki düzenleme birden geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

5000 TL EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ekim ayında Meclis'te yeni yasama döneminin başlamasıyla emekliye zam düzenlemesi için çalışmalar hızlandı ve ilk adım 5000 TL Cumhuriyet ikramiyesi oldu.

EMEKLiYE ZAM SON DAKİKA: Ocak 2024’te iki düzenleme birden geliyor: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

12,2 milyon çalışmayan emekliye Kasım ayının 15'ini geçmeyecek şekilde ödemeler yapılacak. Yasalaşma süreci tamamlandı. 1 hafta içinde SGK'nın sigorta tahsis numarasına göre emeklilere hangi gün ödeme yapılacağını açıklaması bekleniyor.

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