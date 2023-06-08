CANLI EURO/TL ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI: 8 Haziran 2023 Döviz kuru gelişmeleri ile anlık 1 euro ne kadar, kaç TL?

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ederken haftanın dördüncü işlem gününde de döviz kuru üzerindeki son dakika gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren "Euro ne kadar oldu, kaç TL?" sorularıyla araştırma konusu haline geldi. Güncel ve canlı rakamlar yakından takip edilirken bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; 8 Haziran bugün Euro fiyatı 24,97 TL olarak kaydedildi. İşte işte döviz kuru üzerindeki son dakika gelişmeleri ve "Bugün Euro ne kadar?" sorusuyla anlık rakamlar…