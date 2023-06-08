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Haberler Fotohaber CANLI EURO/TL ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI: 8 Haziran 2023 Döviz kuru gelişmeleri ile anlık 1 euro ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.06.2023 08:16 Güncelleme Tarihi: 08.06.2023 08:16

CANLI EURO/TL ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI: 8 Haziran 2023 Döviz kuru gelişmeleri ile anlık 1 euro ne kadar, kaç TL?

Eurodöviz kuru alış ve satış fiyatlarında yaşadığı dalgalanmayla beraber "Euro ne kadar, kaç TL?" sorularıyla sabah saatlerinden itibaren ülke genelinin adeta gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 14.25 itibarıyla 23,10 seviyelerine ulaştı. Bu kapsamda "8 Haziran 2023 Euro ne kadar oldu, kaç TL?" soruları döviz kuru üzerindeki gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmeleri ile Euro/TL alış satış fiyatı canlı rakamlar…

CANLI EURO/TL ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI: 8 Haziran 2023 Döviz kuru gelişmeleri ile anlık 1 euro ne kadar, kaç TL?

Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar tüm dünyanın gündeminde yer almaya devam ederken haftanın dördüncü işlem gününde de döviz kuru üzerindeki son dakika gelişmeleri sabah saatlerinden itibaren "Euro ne kadar oldu, kaç TL?" sorularıyla araştırma konusu haline geldi. Güncel ve canlı rakamlar yakından takip edilirken bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre; 8 Haziran bugün Euro fiyatı 24,97 TL olarak kaydedildi. İşte işte döviz kuru üzerindeki son dakika gelişmeleri ve "Bugün Euro ne kadar?" sorusuyla anlık rakamlar…

CANLI EURO/TL ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI: 8 Haziran 2023 Döviz kuru gelişmeleri ile anlık 1 euro ne kadar, kaç TL?

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Piyasalarda yaşanan dalgalanma nedeniyle dolar kurundaki değişim de merak konusu oldu. Yatırımcılar 8 Haziran Perşembe sabah saatlerinden itibaren Euro alış ve satış fiyatını yakından takip ediyor. Güncel rakamlar ise şöyle;

ALIŞ: 25,1137 TL

SATIŞ: 25,7041 TL

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CANLI EURO/TL ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI: 8 Haziran 2023 Döviz kuru gelişmeleri ile anlık 1 euro ne kadar, kaç TL?

8 HAZİRAN 2023 GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

EURO NE KADAR?

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CANLI EURO/TL ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI: 8 Haziran 2023 Döviz kuru gelişmeleri ile anlık 1 euro ne kadar, kaç TL?

DOLAR NE KADAR?

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