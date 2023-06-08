CANLI EURO/TL ALIŞ SATIŞ TAKİP EKRANI: 8 Haziran 2023 Döviz kuru gelişmeleri ile anlık 1 euro ne kadar, kaç TL?

Euro – döviz kuru alış ve satış fiyatlarında yaşadığı dalgalanmayla beraber "Euro ne kadar, kaç TL?" sorularıyla sabah saatlerinden itibaren ülke genelinin adeta gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz gün gece saatlerinde 22 lira seviyelerini aşan dolar, saat 14.25 itibarıyla 23,10 seviyelerine ulaştı. Bu kapsamda "8 Haziran 2023 Euro ne kadar oldu, kaç TL?" soruları döviz kuru üzerindeki gelişmeleri takip eden vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte son dakika gelişmeleri ile Euro/TL alış satış fiyatı canlı rakamlar…