Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Gayrettepe-Kağıthane metrosu hizmete girdi! Konfor artıyor süre kısalıyor: İstanbul kesintisiz yerli ve milli raylarla örülüyor
Giriş Tarihi: 29.01.2024 13:13 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 13:13

Gayrettepe-Kağıthane metrosu hizmete girdi! Konfor artıyor süre kısalıyor: İstanbul kesintisiz yerli ve milli raylarla örülüyor

İstanbul kesintisiz, konforlu, yerli ve milli raylı sistem ağlarıyla donatılıyor. İstanbul Havalimanı metrosu 9. ve son durağı olan Gayrettepe istasyonunun açılmasıyla tamamen hizmete girdi. Açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hat, İstanbul Havalimanı'na seyahat süresi kısaltırken şehrin trafiğinin de rahatlamasına önemli katkıda bulunacak.

Gayrettepe-Kağıthane metrosu hizmete girdi! Konfor artıyor süre kısalıyor: İstanbul kesintisiz yerli ve milli raylarla örülüyor

Gayretttepe-İstanbul Havalimanı metrosu, açılışını Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı son durağının tamamlanmasıyla bugün hizmete girdi. 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metrosu artık 9 istasyondan hizmet verecek.

Gayrettepe-Kağıthane metrosu hizmete girdi! Konfor artıyor süre kısalıyor: İstanbul kesintisiz yerli ve milli raylarla örülüyor

GAYRETEPE-İSTANBUL HAVALİMANI METROSU AÇILDI

Gayretepe-İstanbul Havalimanı Metrosu'nun son etabı olan Gayrettepe-Kağıthane bölümü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla hizmete girdi. Gayrettepe ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya inerken, hat uzunluğu 37,5 kilometreye çıkarak hizmet verilen istasyon sayısı 9'a yükseldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Gayrettepe-Kağıthane metrosu hizmete girdi! Konfor artıyor süre kısalıyor: İstanbul kesintisiz yerli ve milli raylarla örülüyor

"İSTANBUL'U YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Başkan Erdoğan açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetimizin görev alanına giren hizmetlerden çok daha fazlasını İstanbul'a kazandırarak şehrin iflas bayrağını çekmesinin önüne geçtik. Şimdi biz neredeyiz? Kağıthane… Bu Kağıthane'nin Haliç'e bağlanan kısmının nasıl pislik olarak aktığını hatırlıyor musunuz? Belki gençler hatırlamayabilir ama anneleri babaları bunu gayet iyi hatırlıyor. Bütün bu pisliği, Boğaz'ı o pırıl pırıl temiz suyunu ne yaptık, biz buraya bağladık. Kağıthane'ye ve Haliç'e bağladık. Ondan sonra buranın suyu tertemiz oldu. Biz yaptık, söyledik mi yaparız. Bundan sonra da yapacağız. Muradımızla yapacağız ama siz de muradınıza ermek istiyorsanız, Murat'a sahip çıkacaksınız. Durmak yok. Şurada 61 gün kaldı. Yola devam.

Bir tarafta belediyeler, bir taraftan hükümet olarak biz, ikimiz el ele vereceğiz ve ülkemizi ayağa kaldıracağız. İstanbulumuzu ayağa kaldıracağız, Ankaramızı ayağa kaldıracağız. İzmirimizi, Eskişehirimizi, Konyamızı, Kayserimizi velhasıl ülkemizi 30 büyük şehirini ayağa kaldıracağız. Sadece son 2 yıl içerisinde 51 kilometrelik metro hattını İstanbulluların hizmetine sunmanın sevincini yaşıyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı, Pendik Metrosu gibi önemli bir projeyi İstanbul halkının ve bölgedeki diğer illerimizin hizmetine verdik. Elbette bunları yeterli bulmuyoruz. İstanbul gibi her gün büyüyen bir şehrin artan ulaşım alt yapı ihtiyacına ve diğer sıkıntılarına çözüm yolları geliştiriyoruz"

Gayrettepe-Kağıthane metrosu hizmete girdi! Konfor artıyor süre kısalıyor: İstanbul kesintisiz yerli ve milli raylarla örülüyor

İSTANBUL HAVALİMANI'NA SEYAHAT SÜRELERİ NE KADAR OLDU?

Gayrettepeİstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakika
• Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresi 38 dakika
• Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 45 dakika
• Taksim – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 41 dakika
• Taksim – Göktürk arası seyahat süresi 26 dakika
• 4. Levent – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 35 dakika

Gayrettepe-Kağıthane metrosu hizmete girdi! Konfor artıyor süre kısalıyor: İstanbul kesintisiz yerli ve milli raylarla örülüyor

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ÖZELLİKLERİ NELER?

• Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metrosu

• Toplam hat uzunluğu 37,5 kilometre

Gayrettepe İstasyonu 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu

• Tek parça olarak ihale edilen en uzun metro

• Türkiye'de ilk defa İstanbul Havalimanı metro projesinde 10 adet tünel delme makinası kullanıldı

• Hatta kazı hızında (Günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metre ile) dünya rekorları kırıldı

• İlk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir sinyalizasyon sistemi bu metro hattında kullanıldı

• 2023 yılı boyunca günde 112 sefer ile 8 istasyonda hizmet vererek 5,15 milyon yolcu taşıdı

• 2023'te 20 dakika sefer sıklığı ile aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladı

• Hattın en yoğun kullanılan istasyonu Kâğıthane

SON DAKİKA