Gayrettepe-Kağıthane metrosu hizmete girdi! Konfor artıyor süre kısalıyor: İstanbul kesintisiz yerli ve milli raylarla örülüyor

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU ÖZELLİKLERİ NELER?
• Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metrosu
• Toplam hat uzunluğu 37,5 kilometre
• Gayrettepe İstasyonu 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu
• Tek parça olarak ihale edilen en uzun metro
• Türkiye'de ilk defa İstanbul Havalimanı metro projesinde 10 adet tünel delme makinası kullanıldı
• Hatta kazı hızında (Günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metre ile) dünya rekorları kırıldı
• İlk defa yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bir sinyalizasyon sistemi bu metro hattında kullanıldı
• 2023 yılı boyunca günde 112 sefer ile 8 istasyonda hizmet vererek 5,15 milyon yolcu taşıdı
• 2023'te 20 dakika sefer sıklığı ile aylık ortalama 520 bin yolcu ağırladı
• Hattın en yoğun kullanılan istasyonu Kâğıthane