Giriş Tarihi: 28.01.2024 10:23
Güncelleme Tarihi: 28.01.2024
10:23
İstanbul için dev metro projesi! Süre 30 dakikaya düşecek: Yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul için müjdeyi duyurdu. Gayrettepe – Kağıthane Metro Hattı için detayları açıklayan Bakan Uraloğlu, "Yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılıyor" dedi. Metro hattının tamamlanmasıyla ise Gayrettepe – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.