İstanbul için dev metro projesi! Süre 30 dakikaya düşecek: Yarın Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor...

HATTIN EN DERİN İSTASYONU...

Hizmete açıklacak Gayrettepe İstasyonu'nun 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu istasyonumuzun inşası için 66 bin 577 metreküp beton imalatını tamamladık. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa ettik." dedi.