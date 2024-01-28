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Giriş Tarihi: 28.01.2024 10:23 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 10:23

İstanbul için dev metro projesi! Süre 30 dakikaya düşecek: Yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul için müjdeyi duyurdu. GayrettepeKağıthane Metro Hattı için detayları açıklayan Bakan Uraloğlu, "Yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılıyor" dedi. Metro hattının tamamlanmasıyla ise Gayrettepe – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.

İstanbul için dev metro projesi! Süre 30 dakikaya düşecek: Yarın Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, resmi sosyal medya hesabı üzerinden GayrettepeKağıthane Metro Hattı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

İstanbul için dev metro projesi! Süre 30 dakikaya düşecek: Yarın Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor...

GAYRETTEPE – KAĞITHANE METRO HATTI YARIN AÇILIYOR

Bakan Uraloğlu'nun paylaşımı ise şöyle:

"İstanbul'u kesintisiz, konforlu, yerli ve millî raylı sistem ağlarıyla donatmaya devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 'GayrettepeKağıthane Metro Hattı' yarın açılıyor!

İnşa ettiğimiz geleceğe miras eserler ile #TürkiyeHızlanıyor"

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İstanbul için dev metro projesi! Süre 30 dakikaya düşecek: Yarın Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor...

"HAT UZUNLUĞUMUZ 37,5 KİLOMETREYE ÇIKTI"

Bakan Uraloğlu metro hattına ilişkin detayları tek tek açıkladı. Uraloğlu, "Gayrettepe-Kağıthane Metro Hattı'nın 9. ve son istasyonunun 'Kağıthane-Gayrettepe hattı olduğunu belirterek, "Gayrettepe- Kâğıthane Metro Hattı'nın 3,5 kilometre uzunluğundaki 'Gayrettepe-Kâğıthane' etabındaki tamamlanan çalışmalarla toplam hat uzunluğumuz 37,5 kilometreye çıktı" dedi.

İstanbul için dev metro projesi! Süre 30 dakikaya düşecek: Yarın Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor...

GAYRETTEPE – İSTANBUL HAVALİMANI ARASI SEYAHAT SÜRESİ 30 DAKİKAYA DÜŞECEK

Uraloğlu tamamlanan proje ile; 'Gayrettepeİstanbul Havalimanı' arası seyahat süresinin 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası seyahat süresinin 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 45 dakika, Taksim – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresinin 41 dakika, Taksim – Göktürk arası seyahat süresinin 26 dakika ve 4. Levent – İstanbul Havalimanı arasının ise 35 dakika olacağını ifade etti.

İstanbul için dev metro projesi! Süre 30 dakikaya düşecek: Yarın Başkan Erdoğan’ın katılımıyla açılıyor...

HATTIN EN DERİN İSTASYONU...

Hizmete açıklacak Gayrettepe İstasyonu'nun 72 metre derinliğiyle hattın en derin istasyonu olma özelliğine sahip olduğunu kaydeden Uraloğlu, "Bu istasyonumuzun inşası için 66 bin 577 metreküp beton imalatını tamamladık. 22 bin 824 metrekare kapalı alan inşa ettik." dedi.

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