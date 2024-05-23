SON DAKİKA: Altın fiyatları geri çekildi! İslam Memiş’ten altın yorumu: O seviyeye kadar düşebilir

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumu yaptı.

İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ons altın pazartesi 2450 dolar seviyesine kadar yükselmişti. 2380-2420 dolar altında oyalanacağını söylemiştim. Öyle de oldu.