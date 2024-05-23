Giriş Tarihi: 23.05.2024 08:57
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
08:58
SON DAKİKA: Altın fiyatları geri çekildi! İslam Memiş’ten altın yorumu: O seviyeye kadar düşebilir
Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni güne geri çekilerek başladı. Pazartesi rekor denemeleri sonrası ons altın düşmeye başladı. Dün açıklanan Fed toplantı tutanakları ile altın düşüş trendini güçlendirdi. Altın gram fiyatı ise iç piyasada 2450 TL'ye geriledi. İslam Memiş, altın fiyatları tarafındaki düşüş beklentisini rakam vererek açıkladı.