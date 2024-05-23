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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Altın fiyatları geri çekildi! İslam Memiş’ten altın yorumu: O seviyeye kadar düşebilir
Giriş Tarihi: 23.05.2024 08:57 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 08:58

SON DAKİKA: Altın fiyatları geri çekildi! İslam Memiş’ten altın yorumu: O seviyeye kadar düşebilir

Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni güne geri çekilerek başladı. Pazartesi rekor denemeleri sonrası ons altın düşmeye başladı. Dün açıklanan Fed toplantı tutanakları ile altın düşüş trendini güçlendirdi. Altın gram fiyatı ise iç piyasada 2450 TL'ye geriledi. İslam Memiş, altın fiyatları tarafındaki düşüş beklentisini rakam vererek açıkladı.

SABAH.COM.TR EKONOMİ
SON DAKİKA: Altın fiyatları geri çekildi! İslam Memiş’ten altın yorumu: O seviyeye kadar düşebilir

Son dakika haberi: Ons altın düşüş trendini güçlendirerek 2370 dolara kadar geriledi. Buradan esen ters rüzgar altın gram fiyatını geriletti. İslam Memiş, altın piyasasındaki düşüşleri değerlendirerek beklentilerini açıkladı.

SON DAKİKA: Altın fiyatları geri çekildi! İslam Memiş’ten altın yorumu: O seviyeye kadar düşebilir

ALTIN FİYATLARI GERİ ÇEKİLDİ!

Dün açıklanan Fed toplantı tutanakları sonrası altın düşüş trendini güçlendirdi. Ons altın 2370 dolara gerilerken, altın gram fiyatı iç piyasada 2450 TL'yi gördü.

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SON DAKİKA: Altın fiyatları geri çekildi! İslam Memiş’ten altın yorumu: O seviyeye kadar düşebilir

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN YORUMU

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkat çeken altın yorumu yaptı.

İslam Memiş'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Ons altın pazartesi 2450 dolar seviyesine kadar yükselmişti. 2380-2420 dolar altında oyalanacağını söylemiştim. Öyle de oldu.

SON DAKİKA: Altın fiyatları geri çekildi! İslam Memiş’ten altın yorumu: O seviyeye kadar düşebilir

Oyalanma sonrası tekrar 2380 dolar altına sarkma ihtimali kuvvetli uyarılarım vardı. Bu haftaki 2380 dolar öngörüm gerçekleşmiş oldu.

SON DAKİKA: Altın fiyatları geri çekildi! İslam Memiş’ten altın yorumu: O seviyeye kadar düşebilir

Gram altın tarafında da düşüş gerçekleşti. 2480 lira destek seviyesini takip edeceğiz.

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