SON DAKİKA: Altın psikolojik sınır altında! 31 Mayıs 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları psikolojik destekleri altında seyrediyor. Ons altın fiyatı ile dalgalanan altın gram fiyatı serbest piyasada 2400 TL'ye yaklaştı. Piyasalarda artan hareketlilik nedeniyle gram, çeyrek, 22 ayar bilezik başta olmak üzere canlı altın fiyatları Kapalıçarşı'da yakın takibe alındı.