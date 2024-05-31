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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Altın psikolojik sınır altında! 31 Mayıs 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün kaç TL?
Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 31.05.2024 09:28

SON DAKİKA: Altın psikolojik sınır altında! 31 Mayıs 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni günde psikolojik sınır altında fiyatlanıyor. Ons altın 2350 dolar altında seyrederken, altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2410 TL'den işlem görüyor. Yatırımcısı canlı altın fiyatlarını yakın takibe alarak 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar' sorusuna yanıt arıyor.

SON DAKİKA: Altın psikolojik sınır altında! 31 Mayıs 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün kaç TL?

Son dakika haberi: Altın fiyatları psikolojik destekleri altında seyrediyor. Ons altın fiyatı ile dalgalanan altın gram fiyatı serbest piyasada 2400 TL'ye yaklaştı. Piyasalarda artan hareketlilik nedeniyle gram, çeyrek, 22 ayar bilezik başta olmak üzere canlı altın fiyatları Kapalıçarşı'da yakın takibe alındı.

SON DAKİKA: Altın psikolojik sınır altında! 31 Mayıs 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün kaç TL?

ALTIN PSİKOLOJİK SINIR ALTINDA!

Altın fiyatları dalgalı seyrini koruyor. Ons altın 2350 dolar psikolojik direnci altında fiyatlanırken, altın gram fiyatı 2410 liradan işlem görüyor. Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına yönelik belirsizliklerin sürmesi ve ülkenin 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir ayın zirvesine çıkmasıyla altın talebinin azaldığını belirtti.

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SON DAKİKA: Altın psikolojik sınır altında! 31 Mayıs 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.428,48
SATIŞ(TL) 2.428,90

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SON DAKİKA: Altın psikolojik sınır altında! 31 Mayıs 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.914,00
SATIŞ(TL) 3.981,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

SON DAKİKA: Altın psikolojik sınır altında! 31 Mayıs 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 15.657,00
SATIŞ(TL) 15.862,00

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