Giriş Tarihi: 31.05.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 31.05.2024
09:28
SON DAKİKA: Altın psikolojik sınır altında! 31 Mayıs 2024 gram, çeyrek, 22 ayar bilezik altın fiyatı bugün kaç TL?
Son dakika haberi: Altın fiyatları yeni günde psikolojik sınır altında fiyatlanıyor. Ons altın 2350 dolar altında seyrederken, altın gram fiyatı serbest piyasalarda 2410 TL'den işlem görüyor. Yatırımcısı canlı altın fiyatlarını yakın takibe alarak 'Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar' sorusuna yanıt arıyor.