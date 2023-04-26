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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Asgari ücret Temmuz zammı için tek formül! Yeni düzenlemeler için Başkan Erdoğan talimatı verdi
Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 11:48

SON DAKİKA: Asgari ücret Temmuz zammı için tek formül! Yeni düzenlemeler için Başkan Erdoğan talimatı verdi

Son dakika haberi...Asgari ücrete ara zam kesinleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların yüzünü güldürecek düzenlemeler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Asgari ücret 2023 Temmuz ayında yeniden belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Haziran ayında toplanacak. 6 aylık enflasyon rakamları yeni asgari ücret için belirleyici olacakken, ihracat yönlü büyüme stratejisinin milli gelir üzerindeki artışları, çalışanların maaşları üzerindeki vergi düzenlemesi, asgari ücret ve sosyal transfer harcamaları ile tabana yayılması sağlanacak. 'Brüt-net asgari ücret ne kadar olacak' sorusu merak konusu olurken, masada 3 farklı hesap bulunuyor. En güçlü formül ise netleşti.

METE DİRİCE
SON DAKİKA: Asgari ücret Temmuz zammı için tek formül! Yeni düzenlemeler için Başkan Erdoğan talimatı verdi

Son dakika haberleri...Asgari ücrete Temmuz zammı geliyor. Emekliye zam düzenlemesi sonrası 'Asgari ücrete zam olacak mı' sorusu merak ediliyordu. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin Temmuz ayını işaret etti. Asgari ücret Ocak ayında yüzde 54,7 artışla net 8506 TL'ye yükseldi. Asgari ücret döviz bazlı ise dönemin kuruyla 455 dolara yükselerek çifte rekor kırdı.

SON DAKİKA: Asgari ücret Temmuz zammı için tek formül! Yeni düzenlemeler için Başkan Erdoğan talimatı verdi

TEMMUZ AYINDA ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELİYOR

Asgari ücret Ocak 2023 dönemin yüzde 54'ün üzerinde rekor artışla net 8 bin 506 TL brüt ise 10 bin 8 TL oldu. Asgari ücret dönemin kur düzeyi ile 455 dolar seviyesine çıkarak çifte rekor kırdı. Emekliye zam düzenlemesi sonrası 'Asgari ücrete zam olacak mı' sorusu merak ediliyordu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan asgari ücrete ara zam için Temmuz ayını işaret etti.

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SON DAKİKA: Asgari ücret Temmuz zammı için tek formül! Yeni düzenlemeler için Başkan Erdoğan talimatı verdi

İHRACAT YÖNLÜ BÜYÜME STRATEJİSİ İLE REKOR GELDİ

Üretim, istihdam temelli ihracat yönlü büyüme stratejisini benimseyen Türkiye'nin ihracatı geçen yıl 254,2 milyar dolara yükseldi. Bu rakam 2021 yılında 225,37 milyar dolar, Covid-19 yılı olarak adlandırılan dünyada kapanmaların dikkat çektiği 2020'de 169,5 milyar dolar kayıtlara geçti.

SON DAKİKA: Asgari ücret Temmuz zammı için tek formül! Yeni düzenlemeler için Başkan Erdoğan talimatı verdi

Uygulanan ekonomi modeliyle 2021'de yıllık ihracat yüzde 33, 2022 ise yüzde 12,8 artarak rekor kırdı. Yeni hedef ise 300 milyar dolar olarak açıklandı. Bu dönemlerde Türk şirketlerinin kuvvetli bilançoları ve karlılıkları göze çarptı.

SON DAKİKA: Asgari ücret Temmuz zammı için tek formül! Yeni düzenlemeler için Başkan Erdoğan talimatı verdi

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMATI VERDİ: ÇALIŞANLARIN, EMEKLİ VE MEMURLARIN GELİRLERİ ARTACAK

Uygulanan ekonomi modeliyle artan milli gelir artışlarını tabana yayacak yeni düzenlemeler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Yapılacak düzenlemeler çalışanlar, emekli ve memurlar başta olmak üzere hemen her kesimin alım gücünü artıracak.

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