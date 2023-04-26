Giriş Tarihi: 26.04.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 11:48

SON DAKİKA: Asgari ücret Temmuz zammı için tek formül! Yeni düzenlemeler için Başkan Erdoğan talimatı verdi

Son dakika haberi...Asgari ücrete ara zam kesinleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonların yüzünü güldürecek düzenlemeler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Asgari ücret 2023 Temmuz ayında yeniden belirlenecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Haziran ayında toplanacak. 6 aylık enflasyon rakamları yeni asgari ücret için belirleyici olacakken, ihracat yönlü büyüme stratejisinin milli gelir üzerindeki artışları, çalışanların maaşları üzerindeki vergi düzenlemesi, asgari ücret ve sosyal transfer harcamaları ile tabana yayılması sağlanacak. 'Brüt-net asgari ücret ne kadar olacak' sorusu merak konusu olurken, masada 3 farklı hesap bulunuyor. En güçlü formül ise netleşti.