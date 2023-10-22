SON DAKİKA: Emeklilik sistemi ve aylık bağlanma oranı değişiyor! 3 büyük reform geliyor: Çifte emekli maaşı imkanı!

Giriş Tarihi: 22.10.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 13:37

Son dakika haberi...Yeni emeklilik sistemi için düğmeye basıldı. TBMM'ye sunulan 12. Kalkınma Planı çalışma hayatında önemli değişiklikler getirecek. Emekli maaşı sistemi ve emeklilik kriterleri değişirken, evde bakım yapanların sigortası olacak. EYT sonrası sigortalı olanlar için yeni bir emeklilik dönemi başlayacak. Aylık bağlanma oranı (ABO) için değişiklikler masada olacak. Kişilerin daha çok prim ödeyerek daha çok yüksek emekli maaşı almalarının önü açılacak. Yani gün sayısı arttıkça aylık da artmış olacak.