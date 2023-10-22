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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Emeklilik sistemi ve aylık bağlanma oranı değişiyor! 3 büyük reform geliyor: Çifte emekli maaşı imkanı!
Giriş Tarihi: 22.10.2023 13:37 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 13:37

SON DAKİKA: Emeklilik sistemi ve aylık bağlanma oranı değişiyor! 3 büyük reform geliyor: Çifte emekli maaşı imkanı!

Son dakika haberi...Yeni emeklilik sistemi için düğmeye basıldı. TBMM'ye sunulan 12. Kalkınma Planı çalışma hayatında önemli değişiklikler getirecek. Emekli maaşı sistemi ve emeklilik kriterleri değişirken, evde bakım yapanların sigortası olacak. EYT sonrası sigortalı olanlar için yeni bir emeklilik dönemi başlayacak. Aylık bağlanma oranı (ABO) için değişiklikler masada olacak. Kişilerin daha çok prim ödeyerek daha çok yüksek emekli maaşı almalarının önü açılacak. Yani gün sayısı arttıkça aylık da artmış olacak.

FARUK ERDEM
SON DAKİKA: Emeklilik sistemi ve aylık bağlanma oranı değişiyor! 3 büyük reform geliyor: Çifte emekli maaşı imkanı!

Son dakika haberleri...Son yıllarda çalışma hayatında ve emeklilik sisteminde yapılan reformlara yenileri de eklenecek. Milyonlarca vatandaşın beklediği iki önemli konuda yenilik 12. Kalkınma Planı ile hayata geçecek. Emeklilik aylık bağlama sistemi değişecek. Emeklilik için yeni bir reform yapılarak emekli olma kriterleri yeniden belirlenecek. Böylece çalışma hayatındaki aktif pasif dengesi yeniden kurulacak. Ayrıca evde engelli bireylere bakanlar sosyal güvenceye kavuşacak.

SON DAKİKA: Emeklilik sistemi ve aylık bağlanma oranı değişiyor! 3 büyük reform geliyor: Çifte emekli maaşı imkanı!

SİGORTA SİSTEMİNE GİRİYORLAR

Bilindiği gibi Türkiye'de evde yakınına bakanlara sosyal ödemeler yapılıyor. Her 6 ayda bir memur maaş katsayısı oranında artan bu aylıklar ödeniyor olsa da bu kişiler sosyal güvenceden yoksun kalıyor.

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SON DAKİKA: Emeklilik sistemi ve aylık bağlanma oranı değişiyor! 3 büyük reform geliyor: Çifte emekli maaşı imkanı!

12. Kalkınma Planı kapsamında, uzun süreli bakım finansman modelinin geliştirilmesiyle engelli bireye evde bakım hizmeti sunan kişilerin sosyal güvenlik sistemine dahil edilerek evde istihdamının desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

SON DAKİKA: Emeklilik sistemi ve aylık bağlanma oranı değişiyor! 3 büyük reform geliyor: Çifte emekli maaşı imkanı!

Böylece hem istihdam edilmiş hem de sosyal güvenceye kavuşmuş olacaklar. Plana göre ayrıca engellilik konusunda koruyucu ve önleyici çalışmalar etkinleştirilecek, engellilere yönelik sağlık hizmetlerinin niteliği artırılacak.

SON DAKİKA: Emeklilik sistemi ve aylık bağlanma oranı değişiyor! 3 büyük reform geliyor: Çifte emekli maaşı imkanı!

ENGELLİ İSTİHDAMI ARTACAK

Öte yandan engellilerin iş hayatında daha çok yer almalarını sağlayacak tedbirler de alınacak. İşyerlerinde belli oranda engelli çalıştırma yükümlülüğü bulunuyor.

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