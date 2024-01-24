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Haberler Fotohaber SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 49,25 zam! İşte maaş farkı ve kök maaş tablosu: Ne kadar emekli maaşı alırım?
Giriş Tarihi: 24.01.2024 14:04 Güncelleme Tarihi: 24.01.2024 14:12

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 49,25 zam! İşte maaş farkı ve kök maaş tablosu: Ne kadar emekli maaşı alırım?

Son dakika haberi: Emekliye yeni ek zam müjdesi geldi. Başkan Erdoğan'ın 'Yeniden gözden geçirin' talimatı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25'e yükseldi. Emekli maaşı zammı düzenlemeleri Meclis'te yasalaşacak. Yeni emekli zammı haberi ile maaş farkı ve kök maaş tablosu değişti. Ocak maaş farkları ne kadar oldu? Şubat ayında kim ne kadar alacak? Öte yandan SGK maaş farkları tarihi için açıklama yaptı. İşte tablo tablo tüm detaylar...

METE DİRİCE
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 49,25 zam! İşte maaş farkı ve kök maaş tablosu: Ne kadar emekli maaşı alırım?

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur emekli zammı, yüzde 49,25'lik memur emeklisi zammı ile eşitlendi. Böylece emekliye ek zam oranı yüzde 11,68'e yükseldi. Emekli kök maaş tablosu değişti. Ocak maaş farkları arttı. Emekli kök maaş zammı ve 10 bin TL en düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaşacak. Yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası da SGK ödeme takvimini açıklayacak. Memur emeklisi maaş farkları için de tarih açıklandı.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 49,25 zam! İşte maaş farkı ve kök maaş tablosu: Ne kadar emekli maaşı alırım?

EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 11,68'E YÜKSELDİ

TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı olarak kayıtlara geçti. Enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme ile memur emeklisi de yüzde 49,25 zam aldı. Asgari ücret yüzde 49,11'lik zam ile 17 bin 2 TL'ye yükseldi.

  • Asgari ücret zammı yüzde 49,11
  • Memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25
  • Refah payı SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57

Toplu sözleşme kaynaklı memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi arasında zam farkının giderilmesi için çalışma yapıldı. Önce yüzde 5 olarak açıklanan refah payı bütçe sınırları sonuna kadar zorlanarak yüzde 11,68'e yükseltildi. Böylece SSK, Bağ-Kur emekli zammı da yüzde 49,25'e çıktı.

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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 49,25 zam! İşte maaş farkı ve kök maaş tablosu: Ne kadar emekli maaşı alırım?

BAŞKAN ERDOĞAN 'GÖZDEN GEÇİRİN DEDİ' EMEKLİYE EK ZAM YÜKSELDİ

Başkan Erdoğan ekonomi kurmaylarına yüzde 5'lik ek zammı gözden geçirin talimatını verdi. Bu talimat sonrası SSK ve Bağkur emeklisine bir ek zam daha yapıldı. Emekliye yeni ek zam müjdesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan verdi. Bakan Işıkhan SSK, Bağ-Kur emekli maaşı artışı Ocak ayı itibarıyla yüzde 49,25 olacağını açıkladı.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 49,25 zam! İşte maaş farkı ve kök maaş tablosu: Ne kadar emekli maaşı alırım?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİYE EK ZAM AÇIKLAMASI

Emeklilerle kimsenin aralarına girmesine müsaade etmeyeceklerini dile getiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Emeklilerin refah seviyesini yükseltmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. 16 milyon emeklinin tamamına 5'er bin lira ödeme yaptık. Gelen talepler doğrultusunda bakanlarımızı talimatlandırmıştım. SSK ve Bağkur emeklilerimizin artışını memur emeklilerimizin seviyesine çıkarma kararı aldık. Yüzde 49,25 olarak uygulayacağız." dedi.

SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 49,25 zam! İşte maaş farkı ve kök maaş tablosu: Ne kadar emekli maaşı alırım?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 10 BİN TL OLARAK UYGULANACAK

Ocak-Haziran döneminde emekli kök maaş zammı yüzde 49,25 olarak uygulanacak. En düşük emekli maaşı da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya yükseltildi. Kök maaş zammına rağmen emekli maaşı 10 bin liranın altında kalan maaşlar Hazine desteği ile bu seviyeye yükseltilecek.

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