SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 49,25 zam! İşte maaş farkı ve kök maaş tablosu: Ne kadar emekli maaşı alırım?

EMEKLİYE EK ZAM YÜZDE 11,68'E YÜKSELDİ

TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 seviyesinde gerçekleşti. Bu oran refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı olarak kayıtlara geçti. Enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme ile memur emeklisi de yüzde 49,25 zam aldı. Asgari ücret yüzde 49,11'lik zam ile 17 bin 2 TL'ye yükseldi.

Asgari ücret zammı yüzde 49,11

Memur ve memur emeklisi zam oranı yüzde 49,25

Refah payı SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57

Toplu sözleşme kaynaklı memur emeklisi ile SSK, Bağ-Kur emeklisi arasında zam farkının giderilmesi için çalışma yapıldı. Önce yüzde 5 olarak açıklanan refah payı bütçe sınırları sonuna kadar zorlanarak yüzde 11,68'e yükseltildi. Böylece SSK, Bağ-Kur emekli zammı da yüzde 49,25'e çıktı.