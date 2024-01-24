Giriş Tarihi: 24.01.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 24.01.2024
14:12
SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA: Yüzde 49,25 zam! İşte maaş farkı ve kök maaş tablosu: Ne kadar emekli maaşı alırım?
Son dakika haberi: Emekliye yeni ek zam müjdesi geldi. Başkan Erdoğan'ın 'Yeniden gözden geçirin' talimatı sonrası SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı yüzde 11,68'lik refah payı ile yüzde 49,25'e yükseldi. Emekli maaşı zammı düzenlemeleri Meclis'te yasalaşacak. Yeni emekli zammı haberi ile maaş farkı ve kök maaş tablosu değişti. Ocak maaş farkları ne kadar oldu? Şubat ayında kim ne kadar alacak? Öte yandan SGK maaş farkları tarihi için açıklama yaptı. İşte tablo tablo tüm detaylar...