Su arayan çiftçi gaz buldu!

Söndürülen alevin tekrar yakılmaması konusunda mahalle sakinleri uyarıldı. Yer altında ne kadar bir gaz var bilinmiyor. Bu gazın tekrar alev ile temas etmesi halinde nasıl bir olay vuku bulacağını kimse kestiremiyor.

Önce çamur ardından gaz çıkan boruda, yer altından yer üstüne gaz tahliye olmaya devam ediyor.

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