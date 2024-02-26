Mersin'in Mut ilçesi Kültür Mahallesi'nde bir çiftçi su aramak için sondaj yaptığı bahçesinde gaz buldu. SU ARAYAN ÇİFTÇİ GAZ BULDU Gaz kokusunu alan ekip sondaj borusuna bir çakmakla yaklaşarak boruya ateş tutmaları sonucu metrelerce yüksekliğe uzanan bir alev topu çıktı. İtfaiye ekipleri sondaj kuyusundan çıkan alevi söndürdü. Kültür Mahallesi sakinleri buradaki bu borunun açık kalmasından rahatsız olduklarını, araştırma yapılmasını ve yapılan çalışmanın neticesinde de kapatılmasını istiyor. Söndürülen alevin tekrar yakılmaması konusunda mahalle sakinleri uyarıldı. Yer altında ne kadar bir gaz var bilinmiyor. Bu gazın tekrar alev ile temas etmesi halinde nasıl bir olay vuku bulacağını kimse kestiremiyor. Önce çamur ardından gaz çıkan boruda, yer altından yer üstüne gaz tahliye olmaya devam ediyor. Bahçesinde su arayan çiftçi gaz buldu | Video