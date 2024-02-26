Video Haber Bahçesinde su arayan çiftçi gaz buldu | Video
Bahçesinde su arayan çiftçi gaz buldu | Video

Bahçesinde su arayan çiftçi gaz buldu | Video

26.02.2024 | 14:36

Mersin Mut'ta bir çiftçinin su bulmak için bahçesinde yaptırdığı 100 metre derinliğindeki sondajda, gaza rastlandı. Gaz bir işçinin çakmağı ateşlemesiyle yanarken, alevler dikkat çekti. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur o noktadan detayları aktardı.

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