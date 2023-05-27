Çankırı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankırı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Çankırı'da 2. Tur seçimlerinde binlerce vatandaş sandık başına gitti. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu ilimizde 141,860 vatandaş sandık başına giderek oy kullanmıştı. Buna göre; yüzde 72.14 oranında ciddi bir farkla şehirde galip gelen taraf Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu kapsamda "2. Turda Çankırı seçim sonuçları nasıl, seçimi kim kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. Sabah.com.tr seçim ekranı üzerinden tüm bu sorularınızın yanıtına ulaşabilir, canlı ve güvenilir verilerle Çankırı seçim sonuçlarına ulaşabilirsiniz.