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Haberler Fotohaber Çankırı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankırı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 16:39 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 16:40

Çankırı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankırı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Çankırı'da 2. Tur seçimlerinde binlerce vatandaş sandık başına gitti. 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bu ilimizde 141,860 vatandaş sandık başına giderek oy kullanmıştı. Buna göre; yüzde 72.14 oranında ciddi bir farkla şehirde galip gelen taraf Recep Tayyip Erdoğan oldu. Bu kapsamda "2. Turda Çankırı seçim sonuçları nasıl, seçimi kim kazandı?" soruları yanıt aramaya başladı. Sabah.com.tr seçim ekranı üzerinden tüm bu sorularınızın yanıtına ulaşabilir, canlı ve güvenilir verilerle Çankırı seçim sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Çankırı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankırı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Çankırı seçim sonuçları bu bölgede yaşayan vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Bilindiği gibi ilk turda 50+1 ile salt çoğunluğun sağlanmaması üzerine vatandaşlar 13. Cumhurbaşkanını seçmek üzere 2. Tur için yeniden sandık başına gidiyor. Bu kapsamda ise İlk turda %72.14 oranlık oyla üstünlük Recep Tayyip Erdoğan'daydı. Gözler yeniden sandıktan çıkacak sonuçlarda. Peki, Çankırı Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları nasıl? Seçimi kim kazandı? İşte 2023 Çankırı 2. Tur seçim sonuçları ve detaylar.

Çankırı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankırı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ÇANKIRI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs günü saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanan oy verme işlemleri ardından saat 18.00 itibarıyla YSK verileri adım adım paylaşılıyor.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Çankırı seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Çankırı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankırı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ÇANKIRI'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

RECEP TAYYİP ERDOĞAN %72.14

KEMAL KILIÇDAROĞLU %20.34

Çankırı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankırı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. Turunda sonuçlar; sandıklar açıldıktan sonra netleşecek.

2. Tur Cumhurbaşkanlığı Seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Yurt içinde oy kullanma işlemi saat 08.00'de başlayacak 17.00'de sona erecek. Oy kullanma işleminin sona ermesiyle sandıklar kapanacak ve sayım işlemine geçilecek.

Çankırı seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çankırı seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

Diğer adaylardan Muharrem İnce yurt içinde 216 bin 470, yurt dışında 15 bin 759, gümrüklerde 3 bin 554 oy alarak toplam 235 bin 783 oy ile geçerli oyların yüzde 0, 43'üne ulaştı.

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