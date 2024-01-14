Giriş Tarihi: 14.01.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
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CHP'li İBB'ye ait Müze Gazhane'de terör propagandası! HDP'li vekil Öcalan'a özgürlük istedi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hain terör saldırısı sonucu şehit düşen 9 kahraman askerimizin toprağa verildiği gün, terör örgütü propagandasına ev sahipliği yaptı. İBB'ye ait Müze Gazhane'de düzenlenen sözde etkinlikte konuşan HDP/DEM'li vekil Adalet Kaya, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi, etkisiz hale getirilen teröristler için ise "üzgün" olduğunu ima eden ifadeler kullandı.