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Haberler Fotohaber Erzincan seçim sonuçları 2023: YSK anlık veriler ile Erzincan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:29 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:30

Erzincan seçim sonuçları 2023: YSK anlık veriler ile Erzincan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Erzincan seçim sonuçları 2023 verileri 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidenlerin gündeminde yer alıyor. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı araştırılıyor. Hangi adayın kazandığını merak eden şehrin sakinleri "2023 Seçim sonucu ile Erzincan'da seçimi kim kazandı?" sorusuna yanıt arıyor. 14 Mayıs Genel Seçimleri sonrası Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili listeleri YSK tarafından açıklanır açıklanmaz sabah.com.tr'de olacak. Peki, 2023 Erzincan seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, Erzincan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları…

Erzincan seçim sonuçları 2023: YSK anlık veriler ile Erzincan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Erzincan seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılırken gözler 2023 Seçim sonucu için YSK açıklamalarına çevrildi. Vatandaşlar yaşadıkları illerin Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı sorgulamasına başladı. Öte yandan AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili listeleri de merak edilenler arasında yerini aldı. YSK açıklaması sonrası Erzincan seçim sonuçları 2023 sayfası üzerinden Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları verilerine erişebilirsiniz. Peki, Erzincan'da seçimi kim kazandı? İşte, 2023 Erzincan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları güncel veriler…

Erzincan seçim sonuçları 2023: YSK anlık veriler ile Erzincan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ERZİNCAN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Erzincan Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Erzincan Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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Erzincan seçim sonuçları 2023: YSK anlık veriler ile Erzincan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

Erzincan seçim sonuçları 2023: YSK anlık veriler ile Erzincan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Erzincan seçim sonuçları 2023: YSK anlık veriler ile Erzincan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları

ERZİNCAN İLÇELERİ

Erzincan'da toplam olarak 9 ilçe bulunur. Erzincan'ın ilçeleri sırası ile Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Merkez, Otlukbeli, Refahiye, Tercan, Üzümlü şeklindedir.

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