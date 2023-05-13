Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:32

Konya Karatay seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Karatay seçim sonucu ile hangi parti kazandı?

Konya Karatay seçim sonuçları 2023 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konya'nın nüfus açısından en büyük ikinci ilçesi olan Karatay seçim sonucu, Konya'da en az 2 milletvekilini etkilemekte. 14 Mayıs 2023 tarihinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini seçecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı dahil toplamda 5 ittifak seçime girecek. Her parti oy oranına göre milletvekili çıkaracakken; Ak Parti 12, MHP ve CHP 2, İYİ Parti de 1 milletvekilini 2018 seçimlerinde çıkarmıştı. Bu noktada Karatay seçimi kim kazandı sorusu yanıt arıyor. İşte Konya Karatay seçim sonuçları ve oy oranları 2023