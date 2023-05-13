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Haberler Fotohaber Konya Karatay seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Karatay seçim sonucu ile hangi parti kazandı?
Giriş Tarihi: 13.05.2023 09:30 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 09:32

Konya Karatay seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Karatay seçim sonucu ile hangi parti kazandı?

Konya Karatay seçim sonuçları 2023 vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Konya'nın nüfus açısından en büyük ikinci ilçesi olan Karatay seçim sonucu, Konya'da en az 2 milletvekilini etkilemekte. 14 Mayıs 2023 tarihinde vatandaşlar Cumhurbaşkanı ve Milletvekillerini seçecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı dahil toplamda 5 ittifak seçime girecek. Her parti oy oranına göre milletvekili çıkaracakken; Ak Parti 12, MHP ve CHP 2, İYİ Parti de 1 milletvekilini 2018 seçimlerinde çıkarmıştı. Bu noktada Karatay seçimi kim kazandı sorusu yanıt arıyor. İşte Konya Karatay seçim sonuçları ve oy oranları 2023

Konya Karatay seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Karatay seçim sonucu ile hangi parti kazandı?

14 Mayıs 2023 seçimleri sonucu Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı ile 28. Dönem 600 milletvekili seçilecek. Yüksek Seçim Kurulu Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan'ın adaylıklarını onayladı ve vatandaşlar seçim pusulasında bu isimlerin adını görecek. Geçtiğimiz dönem Konya'da Cumhur İttifakı 12, Millet İttifakı ile 3 milletvekili çıkarmıştı. Karatay seçim sonuçları ve oy oranları üzerinden vatandaşlar Karatay'da kim kazandı sorusunu yöneltiyor. CHP, MHP, İyi Parti ve AK Parti'nin oy oranı gündemdeki yerini alacak. İşte Karatay seçim sonucu hakkında detaylar

Konya Karatay seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Karatay seçim sonucu ile hangi parti kazandı?

KARATAY'DA OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Konya Karatay seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Konya Karatay seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Karatay seçim sonucu ile hangi parti kazandı?

KONYA KARATAY SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Karatay seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Konya Karatay seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Karatay seçim sonucu ile hangi parti kazandı?

KARATAY SEÇİM SONUÇLARI 2018

Cumhur İttifakı: %85.12

Millet İttifakı: %11.19

Konya Karatay seçim sonuçları ve oy oranları 2023: 14 Mayıs 2023 Karatay seçim sonucu ile hangi parti kazandı?

Ak Parti: %70.45

MHP: %14.67

İYİ Parti: %4.73

CHP: %3.88

HDP: %3.17

SP: %2.58

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