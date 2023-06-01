LGS sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama ekranı: e-Okul VBS ekranı ile 2023 LGS giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta başlayacak?

LGS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri 26 Mayıs'ta açıklandı. Sınava katılım gösterecek adaylar için heyecan tüm hızıyla sürerken LGS giriş belgesi nasıl alınır diye merak eden adaylar e-Okul VBS ekranını ziyaret ediyor. Bununla birlikte veliler başta olmak üzere pek çok kişi LGS saat kaçta başlayacak, ne zaman gibi sorulara yanıt arıyor. Adayların erişimine açılan e-Okul LGS sınav yeri sorgulama ekranı üzerinden sınav merkezini sorgulayabilir, giriş belgesini temin edebilirsiniz. İşte 2023 LGS giriş belgesi alma ekranı!