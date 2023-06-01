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Haberler Fotohaber LGS sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama ekranı: e-Okul VBS ekranı ile 2023 LGS giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta başlayacak?
Giriş Tarihi: 01.06.2023 07:35 Güncelleme Tarihi: 01.06.2023 07:38

LGS sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama ekranı: e-Okul VBS ekranı ile 2023 LGS giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta başlayacak?

LGS sınav giriş belgesi ve sınav yerleri 26 Mayıs'ta açıklandı. Sınava katılım gösterecek adaylar için heyecan tüm hızıyla sürerken LGS giriş belgesi nasıl alınır diye merak eden adaylar e-Okul VBS ekranını ziyaret ediyor. Bununla birlikte veliler başta olmak üzere pek çok kişi LGS saat kaçta başlayacak, ne zaman gibi sorulara yanıt arıyor. Adayların erişimine açılan e-Okul LGS sınav yeri sorgulama ekranı üzerinden sınav merkezini sorgulayabilir, giriş belgesini temin edebilirsiniz. İşte 2023 LGS giriş belgesi alma ekranı!

LGS sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama ekranı: e-Okul VBS ekranı ile 2023 LGS giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta başlayacak?

LGS sınav giriş belgesi alma ekranı binlerce 8. Sınıf öğrencisi ve veliler tarafından inceleniyor. Sınava başvurular Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılırken MEB bu yıl Liselere Geçiş Sistemi sınavına katılacak aday sayısının 1 milyon 250 bin olduğunu açıklamıştı. 1 milyonu aşkın adayın katılım göstereceği sınava ilişkin giriş belgeleri geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Peki, 2023 LGS giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta başlayacak? İşte e-Okul VBS ekranı ile LGS sınav yeri sorgulama, sınav giriş belgesi alma ekranı!

LGS sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama ekranı: e-Okul VBS ekranı ile 2023 LGS giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta başlayacak?

2023 LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı;

"Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Buna göre; 2023 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 4 Haziran 2023 tarihinde tüm ülke genelinde yapılacak.

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LGS sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama ekranı: e-Okul VBS ekranı ile 2023 LGS giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta başlayacak?

LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI!
2023 LGS sınav giriş yerlerinin açıklanacağı tarih, sınava katılım sağlayacak öğrenciler tarafından bekleniyordu. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası gibi bilgilerin açıklanacağı tarih geldi.

Buna göre; LGS sınav giriş yerleri, 26 Mayıs'ta e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nden ilan edildi.

LGS sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama ekranı: e-Okul VBS ekranı ile 2023 LGS giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta başlayacak?

LGS SINAV YERİ ÖĞRENME VE GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

Fotoğraflı sınav giriş belgesi, 26 Mayıs'tan itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

LGS GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

LGS sınav giriş belgesi ve sınav yeri sorgulama ekranı: e-Okul VBS ekranı ile 2023 LGS giriş belgesi nasıl alınır, sınav saat kaçta başlayacak?

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek.

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