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Haberler Fotohaber Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu, Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, hangi görevde?
Giriş Tarihi: 03.06.2023 22:47 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 22:47

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu, Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş kimdir sorusu ile araştırılıyor. Belçika doğumlu olan büyükelçi, göçmen bir aileden geliyor. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği bölümünden mezun olan Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu soruları yanıt arıyor. Kamu Yönetimi özerinde yüksek eğitimine devam eden Göktaş, yeni kabinede Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev alacak. Peki, Yeni Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? İşte, hayatı ve kariyeri…

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu, Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

Mahinur Özdemir Göktaş hayatı ve biyografisi gündemdeki yerini aldı. Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu gibi alanlarda çalışmalar yapan büyükelçi, Brüksel'de de milletvekili olarak görev aldı. Mahinur Özdemir Göktaş kimdir sorusu yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olması ardından yanıt arıyor. Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe ve İngilizce konuşan Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte, detaylar…

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu, Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ KİMDİR?

Mahinur Özdemir (d. 7 Kasım 1982, Schaerbeek), Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi, 2009-2019 yılları arasında iki dönem Brüksel Milletvekili. 1 Ocak 2020 tarihi itibarıyla Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi.

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Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu, Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

Konya ve Emirdağ asıllı göçmen bir Türk ailesinin Belçika'daki üçüncü nesil fertlerindendir. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da Master yaptı.

Şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktadır.

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu, Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

12 Eylül 2019 tarihinde açıklanan "Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları" ile Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçidir.

Evli ve 2 çocuk annesidir.

Ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe, İngilizce konuşmaktadır ve Latince bilmektedir.

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