Giriş Tarihi: 03.06.2023 22:47 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 22:47

Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? Yeni Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kim oldu, Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, hangi görevde?

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Mahinur Özdemir Göktaş kimdir sorusu ile araştırılıyor. Belçika doğumlu olan büyükelçi, göçmen bir aileden geliyor. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği bölümünden mezun olan Mahinur Özdemir Göktaş kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu soruları yanıt arıyor. Kamu Yönetimi özerinde yüksek eğitimine devam eden Göktaş, yeni kabinede Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı olarak görev alacak. Peki, Yeni Aile ve sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kimdir? İşte, hayatı ve kariyeri…