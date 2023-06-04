Yeni kabine açıklandı! İşte isim isim Bakanlar Kurulu | Video
8 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı olmasının ardından yeni Kabine üyeleri belli oldu. Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yaptığı açıklamada Türkiye Yüzyılının ilk bakanlarını tanıtırken, eski bakanlara da hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Eski Kabinede görev alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un göreve devam edeceği bildirildi. Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanlığı'na Hakan Fidan'ın, İçişleri Bakanlığı'na Ali Yerlikaya'nın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ise Mehmet Şimşek'in getirildiğini kaydetti.
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