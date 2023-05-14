Niğde seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: Niğde 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde?

Niğde'de seçimi kim kazandı sorusu 14 Mayıs'ta gündemdeki yerini alacak. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı geçtiğimiz seçimde sırasıyla %64.6 ve %33.2 oy almıştı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın yarışacağı seçimlerde Niğde seçim sonuçları ve oy oranları gün içerisinde sıklıkla araştırılacak. YSK tarafından Ak Parti, CHP, İYİ Parti, MHP ve diğer partilerin milletvekili listeleri yayımlandı. Niğde seçim sonucu 2023 ile birlikte 3 milletvekilinden kaç tanesi hangi partilere gideceğiz belli olacak. İşte son dakika Niğde seçim sonuçları 2023 ve diğer detaylar