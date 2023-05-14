Niğde seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: Niğde 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde?

Niğde seçim sonuçları 2023 için heyecanlı ekleyiş başladı. Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve geçtiğimi seçimde toplam 240,101 kişinin sandıklara gittiği Niğde'de seçimleri kim kazandı sorusu 14 Mayıs gecesi vatandaşlar tarafından yanıt arayacak. 2018'de Cumhur İttifakı'nın 2; Millet İttifakı'nın 1 milletvekili çıkardığı Niğde'de 2018 yılında Recep Tayyip Erdoğan %61.6 oy oranını almıştı. Millet İttifakı bu sefer ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirledi ve kesinleşmiş şekilde 4 cumhurbaşkanı adayı seçimlere giriyor. Niğde seçim sonuçları 2023 ile Ak Parti, CHP, İyi Parti ve MHP'nin oyları belli olacak. İşte Niğde seçim sonucu son dakika gelişmeleri