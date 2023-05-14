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Haberler Fotohaber Niğde seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: Niğde 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:15 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:15

Niğde seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: Niğde 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde?

Niğde seçim sonuçları 2023 için heyecanlı ekleyiş başladı. Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan ve geçtiğimi seçimde toplam 240,101 kişinin sandıklara gittiği Niğde'de seçimleri kim kazandı sorusu 14 Mayıs gecesi vatandaşlar tarafından yanıt arayacak. 2018'de Cumhur İttifakı'nın 2; Millet İttifakı'nın 1 milletvekili çıkardığı Niğde'de 2018 yılında Recep Tayyip Erdoğan %61.6 oy oranını almıştı. Millet İttifakı bu sefer ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirledi ve kesinleşmiş şekilde 4 cumhurbaşkanı adayı seçimlere giriyor. Niğde seçim sonuçları 2023 ile Ak Parti, CHP, İyi Parti ve MHP'nin oyları belli olacak. İşte Niğde seçim sonucu son dakika gelişmeleri

Niğde seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: Niğde 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde?

Niğde'de seçimi kim kazandı sorusu 14 Mayıs'ta gündemdeki yerini alacak. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı geçtiğimiz seçimde sırasıyla %64.6 ve %33.2 oy almıştı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın yarışacağı seçimlerde Niğde seçim sonuçları ve oy oranları gün içerisinde sıklıkla araştırılacak. YSK tarafından Ak Parti, CHP, İYİ Parti, MHP ve diğer partilerin milletvekili listeleri yayımlandı. Niğde seçim sonucu 2023 ile birlikte 3 milletvekilinden kaç tanesi hangi partilere gideceğiz belli olacak. İşte son dakika Niğde seçim sonuçları 2023 ve diğer detaylar

Niğde seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: Niğde 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde?

NİĞDE'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy verme günü olan 14 Mayıs 2023 Pazar günü, Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda ise 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

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Niğde seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: Niğde 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde?

Niğde seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: Niğde 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde?

NİĞDE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Niğde seçim sonuçları 21.00'da yasak kalkmasıyla birlikte vatandaşların bilgisine sunulacak.

Niğde seçim sonuçları 2023 hakkında detaylı bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz.

Niğde seçim sonuçları 2023 ve oy oranları: Niğde 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim önde?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Muharrem İnce

SON DAKİKA