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Haberler Fotohaber Ordu Altınordu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Altınordu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 12:01 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 12:02

Ordu Altınordu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Altınordu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ordu Altınordu seçim sonuçları 2023 oy oranları gündemdeki yerini aldı. Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirde ilçe ilçe adayların oy sonuçları kontrol ediliyor. Veriler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aktarılan açılan sandık oranına göre araştırılıyor. Altınordu seçim sonucu canlı yayın ile takip ediliyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı il ve ilçe özelinde yakın mercek altına alındı. 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde soruları yanıt arıyor. İşte, Ordu Altınordu seçim sonuçları

Ordu Altınordu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Altınordu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ordu Altınordu seçim sonuçları 2023 açılan sandıklarla birlikte güncelleniyor. İkinci tur heyecanı devam ederken Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ilçe ilçe takip ediliyor. Altınordu seçim sonucu yüzdeleri gündemdeki yerini aldı. Güncel oy sonuçları kapsamında 2. tur seçim sonuçları canlı yayın ekranı başında toplanıldı. Peki, Altınordu seçim sonuçları ile kim kazandı? İşte, son durum…

Ordu Altınordu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Altınordu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte oy oranları yayın organları ve kamuoyu ile paylaşılmaya başlayacak. Oy verme işlemi saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 81 ilde ve ilçelerde adayların oy oranlarına canlı verilerle ulaşabilirsiniz.

Altınordu Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak ilçe ilçe verileri takip edebilirsiniz.

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Ordu Altınordu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Altınordu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ALTINORDU'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Ordu seçim sonuçları kapsamında Altınordu'da oy oranları nasıl sorusu ikinci tur öncesi gündemdeki yerini aldı. Altınordu'da adayların oy sonuçları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %50.43 (77.523 oy)

Kemal Kılıçdaroğlu: %43.12 (66.286 oy)

Sinan Oğan: %6.03 (9.269 oy)

Muharrem İnce: %0.41 (636 oy)

Ordu Altınordu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Altınordu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ALTINORDU'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Türkiye Genel Seçimleri ile 28. Dönem milletvekilleri partilerin oy oranları ile birlikte belli oldu. Ordu Altınordu'da Cumhur İttifakı %50.96 oy alırken Millet İttifakı %44.45 oy aldı:

AK Parti: %34.19

CHP: %33.40

MHP: %14.99

İYİ Parti: %11.05

Yeniden Refah: %1.38

Memleket Partisi: %0.82

Yeşil Sol Parti: %0.29

Ordu Altınordu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Altınordu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ORDU İLÇELERİ

Altınordu

Akkuş

Aybastı

Çamaş

Çatalpınar

Çaybaşı

Fatsa

Gölköy

Gülyalı

Gürgentepe

İkizce

Kabadüz

Kabataş

Korgan

Kumru

Mesudiye

Perşembe

Ulubey

Ünye

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