Ordu Altınordu seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Altınordu seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Ordu Altınordu seçim sonuçları 2023 oy oranları gündemdeki yerini aldı. Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirde ilçe ilçe adayların oy sonuçları kontrol ediliyor. Veriler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aktarılan açılan sandık oranına göre araştırılıyor. Altınordu seçim sonucu canlı yayın ile takip ediliyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı il ve ilçe özelinde yakın mercek altına alındı. 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde soruları yanıt arıyor. İşte, Ordu Altınordu seçim sonuçları…