Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:20

Rize 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve Rize’de seçimi kim kazandı?

Rize Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı gündem konuları arasında yer alacak. 14 Mayıs genel seçimlerinde Ak Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkarırken, 28 Mayıs'ta Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçmek için tekrardan sandığa gidiyor. 2. Tur seçim sonuçları ile Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Geçtiğimiz seçimde Rize'de katılım oranı %89.1'i bulurken, 169 bin 230 seçmenin oyu Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a gitti. İkinci turda Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Peki, Rize'de seçimi kim kazandı? İşte Rize seçim sonucu ve oy oranları…