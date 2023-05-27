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Haberler Fotohaber Rize 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve Rize’de seçimi kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:18 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:20

Rize 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve Rize’de seçimi kim kazandı?

Rize Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı gündem konuları arasında yer alacak. 14 Mayıs genel seçimlerinde Ak Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkarırken, 28 Mayıs'ta Türkiye 13. Cumhurbaşkanını seçmek için tekrardan sandığa gidiyor. 2. Tur seçim sonuçları ile Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Geçtiğimiz seçimde Rize'de katılım oranı %89.1'i bulurken, 169 bin 230 seçmenin oyu Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a gitti. İkinci turda Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarışacak. Peki, Rize'de seçimi kim kazandı? İşte Rize seçim sonucu ve oy oranları…

Rize 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve Rize’de seçimi kim kazandı?

Rize Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Rize ilçelerinin tamamında Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan sandıktan birinci çıkarken, ikinci turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışacak. 28 Mayıs 2023 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı böylelikle seçilmiş olacak. Rize seçimi kim kazandı, hangi aday soruları 28 Mayıs akşamı gündemdeki yerini alacak. İşte Rize seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Rize 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve Rize’de seçimi kim kazandı?

RİZE OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

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Rize 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve Rize’de seçimi kim kazandı?

28 MAYIS RİZE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Rize Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Rize 2. Tur sonuçları hakkında detaylı verileri görmek için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları için linke tıklayınız.

Rize 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve Rize’de seçimi kim kazandı?

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

Rize 2. tur seçim sonuçları 28 Mayıs 2023: 13. Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ve Rize’de seçimi kim kazandı?

RİZE SEÇİM SONUÇLARI 14 MAYIS 2023

Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi Rize seçim sonuçlarında beklenilen sonuç geldi ve oyların %72.79'unu aldı. Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu 51 bin 211 oy ile ise oyların yalnızca %22.03'ünü aldı.

İşte Rize seçim sonuçları 2023…

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