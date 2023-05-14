Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:17

Rize seçim sonuçları 2023: 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Rize’de seçim sonucu ne zaman açıklanacak, seçimi kim kazandı, kim önde?

Rize seçim sonucu 2023, 14 Mayıs akşam Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Rizeli vatandaşlar tarafından araştırılacak. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda Ak Parti %64.99 oyla Rize'deki bütün milletvekillerini çıkarırken, Millet İttifakı toplamda 20.89 oy oranında kalmıştı. İlk defa seçime giren İyi Parti yüzde 6.02 oy oranında kalmıştı. MHP, Ak Parti, CHP, MHP ve diğer partiler 9 Nisan'a kadar YSK'ya milletvekili adaylarını sundu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ve Muharrem İnce yarışacak. 2018 Rize seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan %76.9 gibi rekor bir oy almıştı. Peki, Rize'de seçimi kim kazandı? İşte 2023 Rize seçim sonuçları hakkında detaylar