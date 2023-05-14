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Haberler Fotohaber Rize seçim sonuçları 2023: 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Rize’de seçim sonucu ne zaman açıklanacak, seçimi kim kazandı, kim önde?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:17 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:17

Rize seçim sonuçları 2023: 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Rize’de seçim sonucu ne zaman açıklanacak, seçimi kim kazandı, kim önde?

Rize seçim sonucu 2023, 14 Mayıs akşam Türkiye'nin dört bir yanında yaşayan Rizeli vatandaşlar tarafından araştırılacak. 2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nda Ak Parti %64.99 oyla Rize'deki bütün milletvekillerini çıkarırken, Millet İttifakı toplamda 20.89 oy oranında kalmıştı. İlk defa seçime giren İyi Parti yüzde 6.02 oy oranında kalmıştı. MHP, Ak Parti, CHP, MHP ve diğer partiler 9 Nisan'a kadar YSK'ya milletvekili adaylarını sundu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ve Muharrem İnce yarışacak. 2018 Rize seçim sonuçlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan %76.9 gibi rekor bir oy almıştı. Peki, Rize'de seçimi kim kazandı? İşte 2023 Rize seçim sonuçları hakkında detaylar

Rize seçim sonuçları 2023: 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Rize’de seçim sonucu ne zaman açıklanacak, seçimi kim kazandı, kim önde?

14 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye 81 ilde 13. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekillerini seçecek. Milletvekilliği tek tur olurken; çoğunluk sağlanmadığı takdirde Cumhurbaşkanlığı seçimleri için tura kalacak ve seçimler 28 Mayıs'ta yapılacak. Kemal Kılıçdaroğlu, Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin yarışında Rize seçim sonuçları 2023 sıkça aratılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde 2018 Rize seçim sonucunda Ak Parti 3 milletvekili çıkarmıştı. Peki, Rize'de seçimi kim kazandı, kim önde? İşte oy oranları ile Rize seçim sonuçları 2023

Rize seçim sonuçları 2023: 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Rize’de seçim sonucu ne zaman açıklanacak, seçimi kim kazandı, kim önde?

RİZE'DE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Seçim sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçimi anbean takip edebilirsiniz.

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Rize seçim sonuçları 2023: 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Rize’de seçim sonucu ne zaman açıklanacak, seçimi kim kazandı, kim önde?

Rize seçim sonuçları 2023: 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Rize’de seçim sonucu ne zaman açıklanacak, seçimi kim kazandı, kim önde?

RİZE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Rize seçim sonuçları 2023 hakkında detaylı bilgi almak için linke tıklayabilirsiniz.

Rize seçim sonuçları 2023: 28. Dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Rize’de seçim sonucu ne zaman açıklanacak, seçimi kim kazandı, kim önde?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

Muharrem İnce

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