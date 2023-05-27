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Haberler Fotohaber Sinop seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sinop seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:43

Sinop seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sinop seçim sonucu ve oy oranları

28 Mayıs 2023 günü 64 milyondan fazla seçmen sandığa gidip Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için oy kullanacak. 14 Mayıs'ta milletvekilleri seçilirken, cumhurbaşkanlığında oy çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci tur yapılıyor. Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırken, ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Sinop 2. tur seçim sonuçları üzerinden Karadeniz ilinde hangi adayın önde götürdüğü gündemdeki yerini alacak. İşte detaylar

Sinop seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sinop seçim sonucu ve oy oranları

Sinop seçim sonuçları ve 28 Mayıs cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçim sonuçları sabah.com.tr seçim sayfasındaki yerini alacak! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ana Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırken, ilk turda %5.17 oy alan Sinan Oğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın %58.52 oy aldığı Sinop'ta seçimi kim kazandı sorusu yanıt arıyor. İşte Sinop seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Sinop seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sinop seçim sonucu ve oy oranları

SİNOP OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

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Sinop seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sinop seçim sonucu ve oy oranları

28 MAYIS SİNOP CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sinop Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Sinop 2. tur sonuçları hakkında detaylı verileri görmek için linke tıklayabilirsiniz.

28 Mayıs 2023 seçim sonuçları için linke tıklayınız.

Sinop seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sinop seçim sonucu ve oy oranları

SİNOP İLÇELERİ

Boyabat, Merkez, Ayancık, Gerze, Durağan, Türkeli, Erfelek, Saraydüzü, Dikmen

Sinop seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sinop seçim sonucu ve oy oranları

OY PUSULASI NASIL OLACAK?

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