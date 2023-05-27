Giriş Tarihi: 27.05.2023 22:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 22:43

Sinop seçim sonuçları sabah.com.tr’de! 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. tur Sinop seçim sonucu ve oy oranları

28 Mayıs 2023 günü 64 milyondan fazla seçmen sandığa gidip Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için oy kullanacak. 14 Mayıs'ta milletvekilleri seçilirken, cumhurbaşkanlığında oy çoğunluğu sağlanamadığı için ikinci tur yapılıyor. Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırken, ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Sinop 2. tur seçim sonuçları üzerinden Karadeniz ilinde hangi adayın önde götürdüğü gündemdeki yerini alacak. İşte detaylar